Aleksandar Ćirić: "Vaterpolisti, smeta vam Soro? Ima drugi način da se to riješi"

Nekadašnji reprezentativac Aleksandar Ćirić nije saglasan sa odlukom vaterpolista da bojkotuju nacionalni tim Srbije zbog Slobodana Sora.

Izvor: Youtube/SPORTCAST sa Stevom i Nevenom/printscreen/MN Press

Nakon osvajanja Evropskog prvenstva u Beogradu, srpski vaterpolo je upao u vrlo tešku situaciju. Izbor Slobodana Sora na mjesto predsjednika Saveza i njegove pojedine izjave o posljednjim uspjesima nacionalnog tima iznervirali su reprezentativce, koji su u velikoj mjeri odlučili da se povuku iz tima. Proslavljeni vaterpolista Aleksandar Ćirić smatra da to nije trebalo tako da se riješi.

Analizirajući situaciju u kojoj se trenutno nalazi srpski vaterpolo, Ćirić je istakao da nije realno očekivati da vaterpolisti biraju predsjednika. Tako nešto nikada ranije se nije dogodilo, pa je trebalo da reprezentativci izaberu neki drugi put za svoju borbu protiv izjava koje im se nisu dopale.

"Vidi, ne znam... Biću slobodan da kažem ovdje, klubovi su izabrali Sora. Mislim, šta hoćeš? Ne može igrač da promijeni predsjednika, to se nikad nije desilo. Ne možeš da promijeniš predsjednika. Ako promijeniš, na šta to liči? Zašto bih ja prestao da igram jer je Soro predsjednik ili je rekao nešto? Ti možeš da ga eliminišeš, ovako, da kažeš neću da te gledam ili već kako, ali igram za Srbiju", rekao je proslavljeni vaterpolista Aleksandar Ćirić u podkastu "Sportkast sa Stevom i Nevenom".

Nekadašnji reprezentativac tvrdi da bi on drugačije rješavao problem koji postoji. Istupio bi u javnost, ali bi nastavio da igrao za nacionalni tim, posebno da se nalazi među mlađim igračima pred kojima je još mnogo godina u kapici Srbije.

"Mislim, šta meni smeta Soro? Da li me shvataš? Ja bih na drugi način reagovao i riješio. Ima demant. Sad ćemo da idemo na demant. Da opovrgneš to i da se izviniš. Sve može da se ispegla. Kažem ti, moje mišljenje je da su nepotrebno... Greota. Pa ima tu igrača koji može da igra još pet-šest godina. Šta, sad kao neću? Zato što je on rekao? To je njegovo mišljenje", zaključio je Ćirić.

Podsjećamo, selektor Srbije Vladimir Vujasinović ponovo je kontaktirao najiskusnije igrače među onima koji se ne odazivaju pozivima u nacionalni tim, ali ponovo nije dobio potvrdan odgovor na pitanje o povratku. U komunikaciji sa Nikolom Jakšićem i Dušanom Mandićem selektor Vujasinović je shvatio da nema ništa od povratka u reprezentaciju dok se situacija ne promijeni, pa se igračima zahvalio, poželio im sreću i okrenuo se drugim opcijama.

Ko bojkotuje reprezentaciju Srbije?

Nakon izjava predsjednika saveza Slobodana Sora, reprezentativci Srbije obratili su se javnosti i u otvorenom pismu objavili da se povlače iz nacionalnog tima dok se ne dese promjene u vrhu. Odlazak sa klupe Uroša Stevanovića i dolazak Vladimira Vujasinovića nije uticao na njihovu odluku - oni su zatražili odlazak Slobodana Sora.

Vidi opis Aleksandar Ćirić: "Vaterpolisti, smeta vam Soro? Ima drugi način da se to riješi" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Na spisku igrača koji bojkotuju nacionalni tim su: Nikola Jakšić, Dušan Mandić, Radoslav Filipović, Strahinja Rašović, Sava Ranđelović, Đorđe Lazić, Radomir Drašović, Nemanja Vico, Nikola Dedović, Petar Jakšić i Viktor Rašović. Njima je "priključen" i Nikola Lukić, koji zbog suspenzije zbog nediscipline ne može da igra za nacionalni tim.

Ko je Aleksandar Ćirić?

Tokom izuzetno trofejne karijere predstavljao je Jugoslaviju, Srbiju i Crnu Goru, odnosno Srbiju. Sa svakom selekcijom bilježio je izvanredne uspjehe i uspjevao da osvoji medalje na najvećim svjetskim takmičenjima. Izuzetno uspešan bio je i na klupskom nivou, pa se smatra jednim od najtrofejnijih vaterpolista u istoriji zemlje.

Ćirić je na Olimpijskim igrama osvojio srebro i dvije bronze, na Svjetskim prvenstvima zlato, srebro i dvije bronze, a na Evropskim prvenstvima tri zlata i srebro. U Svjetskoj ligi četiri puta osvajao je zlatnu i jednom srebrnu medalju, na Svjetskom kupu ima zlato i bronzu, a po jednu zlatnu medalju osvojio je na Mediteranskim igrama i Univerzijadi.

Šampionsku titulu u Jugoslaviji je osvojio sa Crvenom zvezdom, zatim je sa kapicom Bečeja osvojio šest "duplih kruna" i evropsku titulu, pa sa Brešom titulu u Italiji i tri LEN Kupa, sa Budvom Kup Crne Gore, sa Barselonetom titulu i Superkup Španije, a sa kragujevačkim Radničkim LEN Trofej. Bio je MVP sezone u sezoni kada je Bečej pokorio Evropu.