Vaterpolisti Srbije neće igrati dok je Slobodan Soro na čelu Saveza: "Niko se ne vraća u reprezentaciju"

Grupa od 11 srpskih vaterpolista odbija i dalje da igra za reprezentaciju Srbije, dok je Slobodan Soro na čelu Saveza.

Izvor: MONDO/Tijana Jevtić

Grupa od 11 reprezentativaca Srbije u vaterpolu ostaje dosljedna odluci da ne igra dok je Slobodan Soro na čelu Saveza. Jedan od najtrofejnijih srpskih vaterpolista u istoriji, Sava Ranđelović (33), potvrdio je to u izjavi za "Sportal", kojom je objasnio da se nijedan član navedene grupe igrača nije povukao. U pitanju je stav da ne nastupaju dok je na čelu Srpskog vaterpolo saveza predsjednik koji je relativizovao njihove uspjehe čim je stupio na funkciju.

"Pa znaš kako, niko od nas se nije povukao, niko nije rekao da se povlači. Rekli smo da ne želimo da igramo za reprezentaciju dok je ovakva situacija kakva jeste, kako smo i napisali u saopštenju. Dok se to ne promijeni, niko od nas se neće vraćati u tim. Da li to bilo za dva dana, godinu dana, pet godina, ne znamo… i tadašnji selektor koji god bude bio, da li sadašnji Vlada ili neko drugi - ako mu i dalje budemo trebali mi ćemo biti na raspolaganju", rekao je Ranđelović.

"Uz 11 igrača, koji praktično čine čitavu 'A' reprezentaciju sa izuzetkom nekoliko asova koji su ostali u timu, ekipu je napustio i selektor Uroš Stevanović. Umjesto njega je došao Vladimir Vujasinović, legenda srpskog i evropskog sporta. Ipak, to nije vratilo zlatne delfine u nacionalni tim. Trenutno je takva situacija kakva je, naravno da nam je svima žao što je došlo do toga, ali preko nekih stvari stvarno nismo mogli da pređemo i i to je to. Mislim, ne bih produbljivao više tu temu, sve piše u tom saopštenju. Ko je zaboravio neka se prisjeti, ali i dalje stojimo pri tom stavu".

Ranđelović je rekao da odluka nije donesena naprečac.

"Svako od nas je prvo sam osjetio to, naravno kasnije smo se i svi čuli i došli do te odluke. Naravno da je svima teško. Meni je reprezentacija napravila ovakvog kakvog kakav jesam i i donijela mi toliko radosti i svega u životu. Ali, kao što sam rekao, takva je situacija i to je to".

Poslije dva poteza Slobodana Sora sve je puklo

Novi predsjednik Saveza Slobodan Soro je odmah po stupanju na funkciju donio odluku da selektor Srbije ne može ujedno i da bude trener tima u Srbiji, što je automatski diskvalifikovalo Uroša Stevanovića. Dotadašnji selektor, osvajač olimpijskog i evropskog zlata, izgubio je pravni osnov da ostane na obje klupe i bilo je jasno da će otići.

Situacija je kulminirala neposredno poslije toga, kada je Soro gostujući na Radio-televiziji Srbije rekao da su zlata u Parizu i Beogradu bili posljedica trenutne inspiracije, a ne dokaz kvaliteta.

"Olimpijski smo i evropski prvaci, to je tačno, ali u posljednjih osam godina osvojili smo samo četiri medalje. Dok sam ja igrao, na 17 takmičenja osvojio sam 16 medalja. To govori o promjeni dinamike rezultata. Počeli smo da preskačemo takmičenja, da im ne pridajemo važnosti. Moramo da se vratimo staroj doktrini i filozofiji srpskog vaterpola, da je svako takmičenje najvažnije. Pogotovo sada kada imamo ekipu koja nije na nivou kao ranijih godina. Svaka čast i na olimpijskom i na evropskom zlatu, osvojenom nedavno u Beogradu, međutim mislim da je to bila više trenutna inspiracija nego dokaz velikog kvaliteta, kao što je ranije bio slučaj", rekao je Soro.

Uz navedeno, predsjednik Saveza naglasio je da je reprezentacija počela da "bira" takmičenjima na kojima će se "pojaviti" i na kojima će igrati punom snagom, što je nedopustivo.

Stevanović prvi otišao, za njim i igrači

Prvi je ostavku podnio Uroš Stevanović u maju 2026, a nedugo poslije njega povukli su se i vaterpolisti.

Pismo o bojkotu potpisali su kapiten Nikola Jakšić, Radoslav Filipović, Dušan Mandić, Strahinja Rašović, Sava Ranđelović, Đorđe Lazić, Radomir Drašović, Nemanja Vico, Nikola Dedović, Petar Jakšić i Viktor Rašović.

"Kao dugogodišnji reprezentativci, aktuelni evropski i trostruki olimpijski šampioni smatramo da je neophodno da se oglasimo povodom najnovijih dešavanja u našem Savezu.

Novi predsjednik Saveza, Slobodan Soro je u više navrata kroz svoje izjave pokušao da diskredituje i omalovaži sve naše uspjehe posljednjih nekoliko godina. Naše zlatne medalje ni najmanje nisu bile odraz trenutne inspiracije, kao što to navodi Slobodan Soro, već godine velikih odricanja, treniranja, zajedništva i borbe.

Takođe, podsjetili bismo javnost da je nekolicina igrača iz aktuelnog sastava reprezentacije već bila izložena nesportskim potezima od strane Slobodana Sora i njegovog tima ljudi u VK Novi Beograd, od zabrane treniranja, izbacivanja iz kluba, nedozvoljavanja igranja za reprezentaciju itd. Smatramo da su i tada svi ti postupci učinjeni kako bi se naštetilo našoj reprezentaciji, našem zajedništvu i kako bi se spriječio dalji napredak srpskog reprezentativnog vaterpola.

Naš tim kao najtrofejnija reprezentacija Srbije zaslužuje predsjednika Saveza dostojnog svega onoga za šta smo se borili sve ove godine, nekoga ko će braniti naše interese, zalagati se za nas, vrednovati sve osvojeno i podstaći dalje osvajanje trofeja. Ponosni smo na sve što smo ostvarili sa kapicom Srbije - na svaku utakmicu, svaku pobjedu, ali i na svaki težak trenutak koji nas je učinio jačima kao tim. Kao aktuelni evropski i trostruki olimpijski šampioni, vjerujemo da smo svojim rezultatima jasno pokazali ko smo i šta predstavljamo.

Posljednjih deset godina vaterpola u Srbiji nesumnjivo predstavlja jedan od najtrofejnijih perioda u istoriji našeg sporta. Tokom čitave naše karijere vodili smo se principima poštovanja, dostojanstva i fer-pleja. To poštovanje smo pokazivali prema svima, pa i prema Slobodanu Soru, današnjem predsjedniku Saveza, i u periodu kada je nastupao za reprezentaciju Brazila i igrao protiv Srbije na najvećim takmičenjima. Svjedoci smo da je i tada ulagao maksimalne napore da zaustavi put reprezentacije Srbije ka najvećim uspjesima, ali isto tako i da u tome nije uspio - što potvrđuju rezultati koje smo zajedno ostvarili na radost cijele naše nacije.

Nakon mnogo razmišljanja i međusobnih razgovora, donijeli smo jednoglasnu odluku da se povučemo iz igranja za vaterpolo reprezentaciju Srbije dokle god je na njenom čelu Slobodan Soro kao i njegov tim ljudi.

Ova odluka je bila veoma teška, jer je igranje za reprezentaciju za nas uvijek predstavljalo najveću čast i privilegiju i san svakog mladog sportiste. Ipak, smatramo da je neophodno da mi lično podignemo glas protiv svih onih koji žele da diskredituju i unište teško stečene uspjehe vaterpolo reprezentacije zarad svojih ličnih interesa. Takve osobe ne smiju biti na čelu najtrofejnije reprezentacije u Srbiji!

Apelujemo na javnu podršku bivših i sadašnjih sportista, ljudi iz svijeta vaterpola, i svih onih kojima je stalo da vaterpolo savez ne ode u ruke onih koji iz svog ličnog nezadovoljstva i hira žele da obezvrijede prošlost, a unište budućnost našeg najtrofejnijeg sporta", navodi se u obraćanju zlatnih šampiona Evrope.

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Pogledajte 00:19 Vaterpolo Srbija Mađarska Marko Radulović penal Izvor: RTS Izvor: RTS

(MONDO)