Slobodan Soro: Olimpijsko i evropsko zlato bili više trenutna inspiracija nego dokaz kvaliteta

Novi predsjednik Vaterpolo saveza Srbije Slobodan Soro govorio je o svojim planovima dan prije formalnog početka svog mandata.

Novi predsjednik Vaterpolo saveza Srbije Slobodan Soro dao je jedan od prvih intervjua od kada je izabran i najavio na čemu će od starta insistirati. Kao prvo, reprezentacija će najozbiljnije shvatati sva takmičenja, zatim - insistiraće na podršci klubovima i na formiranju kvalitetne lige, a uz to i na rješavanju infrastrukturnih pitanja i nedostatka bazena.

"Od četvrtka sam preuzeo dužnost i ušao u Savez. Uhvatili su nas praznici, pa kreće nova faza u mom životu. Nema puno prostora za radovanje i zadovoljstvo, više sam okupiran time što bi tek trebalo da se uradi. Potrebna je vrsta reorganizacije u Savezu. On funkcioniše na način ustaljen decenijama unazad, dosta toga bi trebalo da se promijeni, unaprijedi, modernizuje."

"Vratio bih se na priču o reprezentaciji. Prilikom uvodnog govora i predstavljanja programa na Skupštini vaterpolo saveza, nadovezao sam se na riječi prethodnog predsjednika Viktora Jelenića, gdje je spomenuo rezultate napravljene u njegovom mandatu. Suština je da su rezultati koji nas sada očekuju rezultat rada u posljednjih 10-15 godina. To je period u kojem se stvaraju novi igrači. Da li je situacija kao što je bila ranije - nije-"

U kakvom stanju preuzima Vaterpolo savez Srbije? Prema njegovom mišljenju, to što je Srbija aktuelni olimpijski i evropski šampion posljedica je više trenutne inspiracije nego velikog kvaliteta i sistemskog rada.

"Olimpijski smo i evropski prvaci, to je tačno, ali u posljednjih osam godina osvojili smo samo četiri medalje. Dok sam ja igrao, na 17 takmičenja osvojio sam 16 medalja. To govori o promjeni dinamike rezultata. Počeli smo da preskačemo takmičenja, da im ne pridajemo važnosti. Moramo da se vratimo staroj doktrini i filozofiji srpskog vaterpola, da je svako takmičenje najvažnije. Pogotovo sada kada imamo ekipu koja nije na nivou kao ranijih godina. Svaka čast i na olimpijskom i na evropskom zlatu, osvojenom nedavno u Beogradu, međutim mislim da je to bila više trenutna inspiracija nego dokaz velikog kvaliteta, kao što je ranije bio slučaj."

"Jesmo svjetska sila, imamo kapacitet da budemo to što jesmo, ali mislim da je ranije bila drugačija situacija nego trenutno. Sistem rada postoji, Savez bi trebalo da se vrati klubovima, jer su oni nosioci svega. Da im se posveti malo veća pažnja. Potrebna je kvalitetna liga, kvalitetno takmičenje je neophodno za razvoj kvalitetnih igrača i da oni malo stariji zadrže nivo i ako je moguće da ga podignu kroz kvalitetan rad."

Gde vidi najveći prostor za napredak?

"Rad sa mladima je osnova svega. Živimo u vremenu koje je drugačije po svemu nego prije 20-ak godina. Svjedoci smo izmjena same dinamike djetinjstva i odrastanja, nema igranja na ulici, mobilni telefoni i stvari koje slušamo svaki dan, ali najvažnije je da imamo ideju, strategiju i da se toga držimo".

