Slobodan Soro novi predsjednik Vaterpolo saveza Srbije: Odmah donosi novo pravilo o selektoru

Novi predsjednik Vaterpolo saveza Srbije Slobodan Soro donosi važnu odluku o selektoru i pokreće ideju o izgradnji Nacionalnog trening centra.

Vaterpolo savez Srbije ima novog predsjednika - očekivano, jer je bio jedini kandidat, na toj funkciji će se naći nekadašnji reprezentativni golman Slobodan Soro! Novi predsjednik VSS naslijedio je na funkcijiViktora Jelenića koji je od 2018. vodio trofejnu organizaciju. Novi predsjednik Skupštine je Marko Avramović, a prije njega je na tom mjestu bio Saša Vlaisavljević.

Doalskom Slobodana Sora na mjesto predsjednika Vaterpolo saveza Srbije počinje nova era, a nekadašnji golman reprezentacije najavio je i šta bi mogao da bude najbitniji projekat njegove "vladavine" - izgradnja trening centra za vaterpoliste koji su osvojili tri uzastopne zlatne medalje na Olimpijskim igrama. Takođe, Soro je otkrio da će biti doneseno važno pravilo o selektoru!

Sa reprezentacijom je Soro osvojio dvije olimpijske bronze, dva evropska zlata, srebro i bronzu, jedno svjetsko kada je bio u Rimu nezvanični najbolji golman, jedan Svjetski kup i četiri Svjetske lige. Kasnije je kao direktor i predsjednik Novog Beograda učestvovao u stvaranju kluba koji je posljednje četiri godine stalni učesnik fajnal-fora. U organizacionom dijelu vodio je F8 Lige šampiona 2023. u Beogradu. Ima menadžersko iskustvo i bogate kontatke u svijetu sporta. Avramović sa Svjetskih prvenstava ima zlato i srebro, sa evropskih srebro i bronzu, tri zlata i jedna bronza u Svjetskoj ligi i jedno zlato na Svjetskom kupu.

Na sjednici u Beogradu bilo je prisutno 36 od 38 delegata klubova i sve se završilo za nepunih 40 minuta. Bili su prisutni visoki funkcioneri OKS, MOS i Sekretarijata za sport Beograda. Usvojeni su Izvještaji o radu 2025, Završni račun, kao i izvještaj Nadzornog odbora. Takođe usvojen je finansijski plan VSS i plan aktivnosti za tekuću godinu, a prisutnima se obratio novi predsjednik Vaterpolo saveza Srbije.

"Volio bih da pričam lešpe priče o tome šta treba još da unaprijedimo, ali moramo da se vratimo nekoliko decenija unazad, da se vratimo, prije svega klubovima. Uvijek su klubovi osnov svega. Iz tog sistema dolazi reprezentaciju sa rezultatima. Jedna su stvar rezultati u klubu a druga u reprezentaciji. Rezultati se prave 10-15 godina i tek tada se uživaju plodovi rada. Neće nam biti lako jer posljednjih godina, nemamo sjajne rezultate. Od zlata u Tokiju, imamo prva mjesta u Parizu i na Evropskom u Beogradu. Na ostalim takmičenjima smo ispadali ranije, nisu to bili rezultati dostojni renomea našeg vaterpola", rekao je Soro i dodao: "Struka mora da se vrati u Savez, nama stručni savjet ne funkcioniše. Udruženje trenera treba da se uključi što više, dakle sa takvim čvrstim sistemom možemo do rezultata i to je kruna rada".

Po riječima novog predsjednika Vaterpolo saveza Srbije, ubrzo će biti doneseno veoma važno pravilo koje će u velikoj mjeri uticati na budućnost srpskog vaterpola...

"Selektor neće moći da bude trener u domaćem klubu. Dugo imamo ta preklapanja još od Nenada Manojlovića u Nišu, Dejana Udovičića u Partizanu, Dejana Savića u Zvezdi, Petra Porobića u Jadranu i sada Uroša Stevanovića u Radničkom. To nije fer prema našem sportu. Bilo je slučajeva da su igrači da bi bili reprezentativci bili ucijenjeni da igraju u određenom klubu. Ponavljam, prema sportu to nije fer", rekao je Soro i najavio promjene sistema takmičenja: "Moramo da promijenimo sistem. Deset godina se borimo za jaku ligu. Bili smo dio Regionalnog takmičenja, ali smo uvijek bili skrajnuti, čak i kada smo pomagali finansijski. Ove godine sa Crnom Gorom je to dobro funkcionisalo sve do poznatih događanja oko domaćinstva fajnal-fora. Ne ulazim odakle su problemi došli. Želim da igramo ozbiljna takmičenja".

Nekadašnji golman Srbije najavio je da će se kao predsjednik VSS potruditi da vaterpolisti i vaterpolistkinje dobiju Nacionalni trening centar, što bi bio ogroman infrastrukturni iskorak u odnosu na prethodni period.

"Još iz perioda kada sam igrao nismo dijelili takmičenja. Ponosan sam na tri olimpijska zlata, nadam se i četvrtom što niko nije uradio ali svako takmičenje je važno. Ne postoji pravi način ocjenjivanja rada sudija, ne zna se kako se delegiraju za najveća takmičenja. To je bilo eiskluzivno pravo selektora ili nekih pojedinaca. Moramo da ih vrednujemo, da budu nezavisni, bez pritiska, da ne doživljavaju ružne reči. To što ne postoji trening centar je velika nepravda prema našim rezultatima. Daću sve od sebe da nešto dobro uradimo po tom pitanju", zaključio je Slobodan Soro.

Novi predsednik Vaterpolo saveza Srbije imenovao je dio Upravnog odbora koji čine: Đorđe Pejčić, Dejan Jovović, Igor Žarković, Svetlana Grubor, Željana Dubajić, Goran Medaković i Radiša Ćeriman. U narednom periodu će biti predloženi i preostali članovi ali njih treba da prihvati Skupština VSS. U Nadzornom odboru su: Kristina Glišić, Marijana Maksimović i Silvija Milenković. Uskoro će biti imenovan generalni sekretar i povučeni prvi potezi.