Novi peh za Srbiju: Aleksandar Stanković otpao zbog povrede!

Aleksandar Stanković napustio je reprezentaciju Srbije zbog povrede koju je zadobio na treningu u "Kući fudbala" u Staroj Pazovi.

Izvor: MN PRESS

Reprezentativac Srbije Aleksandar Stanković (21) zbog povrede morao je da napusti kamp reprezentacije Srbije u Staroj Pazovi i neće konkurisati za predstojeće utakmice Lige nacija protiv Njemačke i Grčke.

Vezni fudbaler Intera i sin bivšeg kapitena Srbije Dejana Stankovića osjetio je u ponedjeljak, tokom treninga, bol u predjelu desne prepone. Ljekarska služba srpskog "A" tima obavila je klinički pregled i dodatnu dijagnostiku, nakon čega je danas konstatovana povreda mišića primicača desne natkoljenice.

U dogovoru sa stručnim štabom reprezentacije i klubom, odlučeno je da se Stanković vrati u Inter i nastavi sa procesom oporavka.

"Aleksandru želimo brz i uspješan oporavak i što skoriji povratak na teren", poruka je Fudbalskog saveza Srbije.

Sve veći problem Srbije sa povredama

Selektor Srbije Veljko Paunović suočava se sa velikim problemima pred utakmice Lige nacija protiv Njemačke u Beogradu (13. novembra) i Grčke u Volosu (16. novembra). Već su mu otkazala četvorica igrača i taj spisak je sve duži.

Prije Stankovića, nastup su otkazali Filip Kostić (povreda), Aleksa Terzić (virus), Strahinja Pavlović (pretrpio jak udarac u bubreg) i Dušan Vlahović, koji nije povrijeđen, već odsustvuje zbog privatnih razloga.

Bonus video:

Pogledajte 00:55 Aleksandar Stanković prvi na treningu Srbije Izvor: MONDO/Dušan Ninković Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO)