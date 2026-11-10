Aleksandar Stanković napustio je reprezentaciju Srbije zbog povrede koju je zadobio na treningu u "Kući fudbala" u Staroj Pazovi.
Reprezentativac Srbije Aleksandar Stanković (21) zbog povrede morao je da napusti kamp reprezentacije Srbije u Staroj Pazovi i neće konkurisati za predstojeće utakmice Lige nacija protiv Njemačke i Grčke.
Vezni fudbaler Intera i sin bivšeg kapitena Srbije Dejana Stankovića osjetio je u ponedjeljak, tokom treninga, bol u predjelu desne prepone. Ljekarska služba srpskog "A" tima obavila je klinički pregled i dodatnu dijagnostiku, nakon čega je danas konstatovana povreda mišića primicača desne natkoljenice.
U dogovoru sa stručnim štabom reprezentacije i klubom, odlučeno je da se Stanković vrati u Inter i nastavi sa procesom oporavka.
"Aleksandru želimo brz i uspješan oporavak i što skoriji povratak na teren", poruka je Fudbalskog saveza Srbije.
Sve veći problem Srbije sa povredama
Novi peh za Srbiju: Aleksandar Stanković otpao zbog povrede!
Selektor Srbije Veljko Paunović suočava se sa velikim problemima pred utakmice Lige nacija protiv Njemačke u Beogradu (13. novembra) i Grčke u Volosu (16. novembra). Već su mu otkazala četvorica igrača i taj spisak je sve duži.
Prije Stankovića, nastup su otkazali Filip Kostić (povreda), Aleksa Terzić (virus), Strahinja Pavlović (pretrpio jak udarac u bubreg) i Dušan Vlahović, koji nije povrijeđen, već odsustvuje zbog privatnih razloga.
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(MONDO)