Kadeti Srbije srušili Bugarsku: Sjajan start u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo

Kadetska reprezentacija Srbije pobijedila je Bugarsku 3:1 u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo, uz sjajne nastupe Lazovića i Bankovića.

Izvor: FSS

Kadetska reprezentacija Srbije uspješno je započela kvalifikacije za Evropsko prvenstvo. Selekcija Igora Matića je u prvom kolu turnira u Portugalu savladala Bugarsku sa 3:1, poslije zanimljivog susreta u kojem je već u prvom dijelu igre stekla dva gola prednosti.

Mrežu Bugara prvi je zatresao Filip Lazović u 17. minutu, nakon asistencije Mateja Miloševića. Pred odlazak na odmor prednost Srbije je udvostručio Mihajlo Banković, najmlađi fudbaler u startnoj postavi. Igrač rođen 2011. godine iskoristio je dodavanje imenjaka Radovića i donio svom timu mirniji nastavak utakmice.

Bugarska je u drugom poluvremenu pokušala da promijeni tok meča, a selektor je napravio čak četiri izmjene. Jedan od igrača koji su ušli sa klupe, Nikiforov, uspio je u 70. minutu da smanji zaostatak i vrati neizvjesnost u duel. Ipak, srpski kadeti su sačuvali prednost, a trijumf je u prvom minutu sudijske nadoknade potvrdio Pavle Prijović, još jedan fudbaler koji ima 15 godina.

Zanimljiv je i podatak da je čak sedam igrača Crvene zvezde bilo u početnoj postavi Srbije. U drugom susretu grupe Portugal je ubjedljivo savladao Andoru rezultatom 4:0, a upravo će protiv Andoraca izabranici Radovana Krivokapića igrati u narednom kolu, u subotu, 14. novembra.

Plasman u narednu rundu kvalifikacija izboriće dvije prvoplasirane selekcije iz grupe.

STRELCI: 0:1 Lazović 17, 0:2 Banković 29, 1:2 Nikiforov 70, 1:3 Prijović 90+1. Stadion: Nacional Do Žamor u Oeirašu. Sudija: Čikan Ajdin (Turska).

BUGARSKA: Zdravkov, Kuzmanov, Todorov, Hadžiev, Daskalov, Kostadinov (46. Nikiforov), Dinev, Nedelčev (65. Cepov), Nedev (65. Ilkov), Sirakov (77. Petrov), Mitrušev (46. Antonov). Selektor Svetoslav Petrov

SRBIJA: Batinić, Vukoje (77. Ilić), Marić, Cupara, Tabački, Vasiljević (68. Ljuca), Kresoja, Milošević (68. Milić), Lazović (77. Žunić), Radović, Banković (68. Prijović). Selektor Radovan Krivokapić

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(MONDO)