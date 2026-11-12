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"To je obično besmislica": Klop u Beogradu pobjesnio zbog 17-godišnjeg čuda od djeteta

"To je obično besmislica": Klop u Beogradu pobjesnio zbog 17-godišnjeg čuda od djeteta

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Jirgen Klop nije htio ni da sluša o medijskim natpisima kako je izbacio mladog Vaela Mojiju iz tima.

Jirgen klop pobjesnio to je obicna besmislica Izvor: Youtube/DFB

Ofanzivni vezista Borusije Menhengladbah Vael Mohija pozvan je za mečeve sa Srbijom i Njemačkom u Ligi nacija, a onda je oko njega nastala zabuna. Tolika, da je to razbjesnilo Jirgena Klopa na konferenciji za medije.

Njemački mediji su objavili da je ovaj 17-godišnji fudbaler "izbačen iz sastava", a sada su ga novinari pitali da li je istina da je napravio neki problem. Malo je reći da mu se pitanje nije dopalo...

"To je potpuno promašena tema - obična besmislica. Naravno da to nismo uradili. Odlično trenira i u sjajnoj je formi, ali nije izbačen iz sastava", kratko je rekao Jirgen Klop.

Šta se desilo? 

Zapravo - ništa. Vael Mohija je 5. novembra dobio poziv za mečeve sa Srbijom 13. i Holandijom 16. novembra. Zatim je 12. novembra objavljeno da Mohija neće biti u protokolu za meč sa Srbijom, a razlog za to je administrativne prirode. Jirgen Klop je pozvao na spisak 24 igrača, a u protokol za meč je moguće staviti 23 igrača.

Tako da je na kraju vezista marokanskog porijekla kao najmlađi ostao van tih 23. Objasnio je Klop da ga je pozvao da ga upozna, te da se mladi fudbaler upozna sa timom i trenira sa igračima na najvišem nivou.

Ko je mladi fudbaler?

Vael Mohija ima 17 godina i rođen je 31. decembra 2008. godine u Metmanu u Njemačkoj, u porodici koja je došla iz Maroka. Nakon što je ponikao u malom klubu SV Stralen, pridružio se omladinskom pogonu Borusije Menhengladbah davne 2016. godine.

Bio je reprezentativac Njemačke od 2023. i U16 nivoa i do sada ima 9 mečeva i 3 gola u juniorskim selekcijama. Za seniorski tim Borusije zaigrao je u oktobru 2025, a do sada je odigrao 27 mečeva i dao je pet golova.

(MONDO)

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Jirgen Klop se pozdravlja sa Ivanom Jovanovićem
Izvor: TV Arena sport
Izvor: TV Arena sport

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Tagovi

Jirgen Klop Srbija Njemačka Liga nacija

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