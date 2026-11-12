Jirgen Klop: "Poslaćemo 5.000 srpske djece kući sa mišlju da se ne pobjeđuje uvijek"

Jirgen Klop je pred meč sa Srbijom istakao da će njegov tim dati sve od sebe da pobijedi.

Izvor: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

Jirgen Klop je odgovarao na mnoga pitanja na konferenciji za medije pred utakmicu sa Srbijom u Ligi nacija. Nakon što je digao glas na pitanja vezana za "izbacivanje" igrača iz reprezentacije, istakao je da je zadovoljan spremnošću ekipe. Takođe je naglasio da prvi meč sa Srbijom nije od velikog značaja za dešavanja na ovoj utakmici.

"Bila je to veoma dobra nedjelja, niko se nije povrijedio. Osjećamo se veoma dobro pripremljeno. Ne znamo sasvim tačno kako će pristupiti utakmici. Ono što znamo jeste da imaju dobru organizaciju i da se jasno vidi šta žele da igraju kada imaju loptu. Osim toga, prva utakmica za nas nema nikakav značaj. Važno je da se fokusiramo na sutrašnji meč, pred nama je prava takmičarska utakmica. Željeli bismo da pokažemo da smo dobro iskoristili vrijeme koje smo imali na raspolaganju", počeo je Jirgen Klop, pa se osvrnuo na to šta očekuje od Veljka Paunovića.

"Treneru protivničke ekipe pripada puno pravo da razmišlja o različitim stvarima. Svi smo dovoljno dugo u ovom poslu da možemo da reagujemo ako se sutra dogodi nešto što nam danas još nije poznato."

"Srpska djeca? Poslaćemo ih kući sa jednom mišlju"

Izvor: HMB Media/Heike Feiner / imago sportfotodienst / Profimedia

Na ovoj utakmici neće biti navijača koji su kupovali karte, a nije drago zbog toga Jirgenu Klopu.

"Na okolnosti ne možemo da utičemo. Uvijek mi je draže kada je stadion pun. Da li je to prednost ili mana? O tome nisam razmišljao", rekao je Klop kome su nakon toga rekli da će 5.000 djece biti na tribinama.

"Onda ćemo sutra 5.000 srpske djece poslati kući sa mišlju da se u fudbalu ne pobjeđuje uvijek, ali da sljedeći put ponovo imaju priliku za to. Ne želim sada ništa da prijetim, ali cilj nam je da pobijedimo u utakmici, čak i ako se ona igra pred djecom."

(MONDO)

BONUS VIDEO: