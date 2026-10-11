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Preokret Širokog u posljednjoj četvrtini: Persons donio vrijednu pobjedu pred 3000 gledalaca u "Pecari"

Preokret Širokog u posljednjoj četvrtini: Persons donio vrijednu pobjedu pred 3000 gledalaca u "Pecari"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
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Sjajan povratak regionalne košarke u Široki Brijeg.

KK Široki, košarkaši Širokog Izvor: ABA liga/KK Široki/Antonio Slišković

U okviru 3. kola Grupe A regularnog dijela ABA lige, Široki je savladao Cedevitu Olimpiju na svom terenu u dvorani "Pecara" 70:69, nakon dramatične završnice i pogotka Tejlera Personsa za pobjedu u samom finišu.

  • ŠIROKI - CEDEVITA OLIMPIJA 70:69
    (16:19, 20:18, 11:16, 23:16)

Bio je to košarkaški praznik pred 3000 gledalaca, čime je obilježen povratak regionalne košarke u Široki Brijeg. Široki je u posljednjoj dionici preokrenuo rezultat i proslavio pobjedu u svom prvom meču nakon povratka u elitni rang regionalnog klupskog takmičenja, čime je sačuvao perfektan učinak i poslije dvije odigrane utakmice ove sezone. Na drugoj strani, Cedevita Olimpija je pretrpjela prvi poraz u sezoni i sada ima skor 1:1 poslije dva odigrana meča.

Nakon izjednačene borbe u uvodne tri četvrtine u Širokom Brijegu, gostujući tim se odvojio na startu četvrte dionice. Kada su na isteku 31. minuta poveli sa 11 poena razlike, činilo se da utakmica ide u njihovu korist. Međutim, Široki je imao drugačije planove. Smanjivali su zaostatak malo po malo i uveli meč u uzbudljivu završnicu u kojoj je sve bilo moguće. To su i dokazali u posljednjim sekundama utakmice, kada je Tejler Persons pogodio za pobjedu, sačuvao dva boda kod kuće i pokrenuo veliko slavlje na "Pecari".

Igrač utakmice naravno bio je Tejler Persons. Bio je drugi strijelac Širokog TT Kabeli sa 17 poena, ali je pogodio kada je bilo najvažnije – za pobjedu svog tima. Pored toga upisao je šest skokova, osam asistencija, dvije ukradene lopte i najveći indeks korisnosti na utakmici (27).

Matej Bošnjak sa 19 poena bio je najefikasniji u pobjedničkom timu, a ispratio ih je Danijel Luis sa 15. Najefikasniji na meču bio je Metju Hart. Košarkaš Cedevita Olimpije ubacio je 24 poena, dok je Rihard Lomažs dodao 13.

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Tagovi

ABA liga KK Široki KK Cedevita Olimpija

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