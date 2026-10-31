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Srpski timovi poraženi u ABA ligi: Budućnost zgromila Borac, pao i FMP

Srpski timovi poraženi u ABA ligi: Budućnost zgromila Borac, pao i FMP

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Borac i FMP doživjeli su ubjedljive poraze u 6. kolu ABA lige.

Aba liga rezultati Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Košarkaši Cedevita Olimpije i Budućnosti ostvarili su pobjede u 6. kolu ABA lige. Slovenački tim je bio bolji od FMP-a sa 96:87, dok je podgorička ekipa slavila protiv Borca sa 105:72.

Cedevita Olimpija je već u prvom kvartalu dostigla dvocifrenu prednost, da bi u drugom bilo maksimalnih +16. Uslijedio je odgovor srpskog tima koji stiže na posjed zaostatka, ali nisu imali snage za preokret. Domaćin dodaje gas u posljednjoj dionici i na kraju upisuje rutinsku pobjedu.

Najbolji u pobjedničkom timu bio je Džordan Gejni sa 17 poena, Kovan je dodao 14 poena i 11 asistencija, a identičan broj poena imao je i Hart 14.

Kod FMP-a najbolji je bio Raš sa 19 poena, Kovačević je dodao 16, Gašić i Stanojević imali po 13 poena. Nikola Rebić je bio dvocifren sa 10 poena uz šest asistencija.

Budućnost demolirala Borac

Podgoričani su već tokom prve četvrtine imali ogromnih +15 i bilo je jasno u kom pravcu će ići ova utakmica. Uspjeli su Čačani da se konsoliduju u drugoj dionici, stignu na dva posjeda zaostatka, ali je domaćin dodao u finišu prvog poluvremena i vratio zavidnih +13 (56:43).

U trećem kvartalu je prednost rasla do +20, dok je na pet minuta do kraja meča bilo +30. Nisu se tu zaustavili izabranici Andreja Žakelja koji prebacuju "stotku" za četvrtu pobjedu u regionalnom takmičenju ove sezone.

Megi je prednjačio u pobjedničkom timu sa 22 poena, šest skokova i četiri asistencije, Đorđević ga je ispratio sa 19, Kovilijar 17, Smit i Molinar su dodali po 16. Kod Borca je najzapaženiji bio Roj sa 22 poena, ali je sljedeći najefikasniji bio Radovanović sa 10.



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Tagovi

ABA liga KK Borac Čačak FMP KK Cedevita Olimpija KK Budućnost Podgorica

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