Rasel Brend donirao je 3.000 funti humanitarnoj organizaciji za pomoć žrtvama silovanja, godinu dana nakon što je i sam počinio to krivično djelo.

Izvor: YouTube/Screenshot

Rasel Brend donirao je novac humanitarnoj organizaciji za pomoć žrtvama silovanja u svom rodnom gradu samo godinu dana nakon što je i sam počinio to krivično djelo.

Donacija od 3.000 funti uplaćena je u njegovo ime Centru za pomoć žrtvama silovanja i incesta Južnog Eseksa (SERICC) krajem 2010. godine, za proslavu 25. godišnjice organizacije. Brend je u međuvremenu osuđen na deset i po godina zatvora zbog silovanja dvadesetjednogodišnje djevojke iz 2009. godine, kao i zbog tri s*ksualna napada.

Osnivačica organizacije Šila Kouts izjavila je da nisu imali direktan kontakt sa njim, već da je novac stigao preko njegovog menadžmenta nakon što su pisali brojnim poznatim ličnostima tražeći pomoć.

Vidi opis Sraman potez slavnog glumca: Donirao 3.000 funti centru za žrtve silovanja, a godinu ranije sam počinio taj zločin Rasel Brend na sudu Rasel Brend se šali o silovanju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: sky news Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Youtube / New York Post Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: YouTube/Screenshot Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: X printscreen / Tucker Carlson Br. slika: 5 5 / 5

"Podržao je četiri ili pet lokalnih organizacija u kraju iz kojeg potiče, ali ovdje je riječ o zloupotrebi moći i drugoj strani ličnosti Rasela Brenda. Kada steknu slavu i novac, pojedini muškarci zloupotrijebe taj položaj, a upravo to je on uradio. Viđali smo to mnogo puta kod poznatih muškaraca, to više nije šok, već razočaranje jer se stalno ponavlja", rekla je Šila Kouts.

Brend je odrastao u tom kraju, u mjestu Grejs, gdje je tokom godina podržavao lokalne ustanove i humanitarne akcije.

Kouts je dodala da poslije ovakve presude strahuje od osuđivanja žrtava, jer se u javnosti često čuju komentari poput "to se desilo davno" ili "zašto nije prijavila ranije", naglasivši da je odlaganje prijave potpuno normalna psihološka reakcija i da pravosuđe mora više da radi na razbijanju predrasuda o s*ksualnom nasilju.

(Mondo.rs)