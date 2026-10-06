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Partizanu na noge dolazi najskuplji tim svijeta: Stefan i Dragan kao svjetski šampini dolaze da sruše crno-bijele

Partizanu na noge dolazi najskuplji tim svijeta: Stefan i Dragan kao svjetski šampini dolaze da sruše crno-bijele

Autor Nikola Lalović
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Vesprem dolazi u Beograd nakon osvojenog Super Glouba i Stefan Dodić i Dragan Pešmalbek će u Beogradu probati da im donesu golove za pobjedu.

Partizan igra protiv Vesprema Izvor: Mosaad/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Rukometaši Partizana će od 18.45 u srijedu sastati sa prvakom svijeta! Vesprem dolazi u trećem kolu Lige šampiona kao osvajač IHF Gloub turnira, zapravo klupskog prvenstva svijeta u rukometu.

Tim Ćavija Paskvala je drugi put osvojio ovaj trofej, a prvi put je to bilo 2024. godine. Kao i 2024. u timu je bio Dragan Pešmalbek, a sada je tu bio i Stefan Dodić. Pivot i srednji bek reprezentacije Srbije bili su jako važni šrafovi za osvajanje velikog trofeja.

Sada će Vesprem doći u Beograd poslije dvije pobjede u prva dva kola Lige šampiona nad Fihseom i Portom, dok Partizan ovaj meč dočekuje kao autsajder sa dva poraza.

Kako je Vesprem postao prvak svijeta?

Krenuli su od pretkvalifikacija i pobijedili su australijski Sidnej 45:19, a zatim su prošli kao prvi u grupi sa Fihseom, Al Ahlijem i Burganom. Kao prvoplasirani su igrali finale sa Barselonom i savladali su je 42:33 (22:16).

U finalu je presudio sjajni Emil Nilsen sa 12 odbrana koji je prošle godine bio najbolji u finalu i donio je trofej Barseloni. Ugo Deska je dao 10, Nedim Remili osam golova, pet je dao Ivan Martinović, a četiri Ahmed Hešam i Janis Len.

Stefan Dodić je na meču sa Al Ahlijem dao tri gola, a Burganu je postigao dva. Što se tiče Dragana Pešmalbeka ukupno je dao 14 golova - pet Al Ahliju, dva Fihseu, Burganu pet i to bez promašaja, a u finalu još dva.

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RK Partizan Vesprem Rukomet EHF Liga šampiona

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