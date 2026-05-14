"Povampirio" se Džejms Harden: Napravljen prvi brejk, Klivlend na korak od finala

Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
Klivlend je poveo 3:2 protiv Detroita u seriji, a Džejms Harden je predvodio tim sa 30 poena. Naredni meč može donijeti finale Istoka.

NBA: Klivlend na korak od finala Izvor: Gregory Shamus / Getty images / Profimedia

Klivlend je napravio "brejk" i poveo je 3:2 u seriji protiv Detroita, što znači da će u narednoj utakmici pred svojim navijačima imati priliku da "ovjeri" prolazak u finale Istoka NBA plej-ofa. Kavsi su pobijedili posle produžetka i ozbiljne drame 117:113 i tako su najboljem timu iz regularnog dijela sezone (na Istoku) pokazali da nekada iskustvo može da napravi razliku.

Pistonsi su u prvom poluvremenu vodili 15 razlike, dok su na dva minuta do kraja utakmice imali velikih 103:94. Ipak, uspjeli su da gosti izjednače preko Ivana Moblija i serijom od 13:0 su napravili preokret u produžetku.


Na ovoj utakmici "povampirio" se iskusni Džejms Harden koji je meč završio sa čak 30 poena, imao je osam skokova i šest asistencija. Iako nije šutirao sjajno iz igre (8/21), često je bio na liniji slobodnih bacanja i to je na kraju donijelo prevagu. Sem njega Donovan Mičel je dao 21 poena, Maks Strus 20, dok je Ivan Mobli stao na 19.

U ekipi Detroita ponovo je "prva violina" bio Kejd Kaningem sa 39 poena, devet asistencija i sedam skokova. Jedini koji je igrao uz njega bio je Danis Dženkins sa 19 poena, a sada je već primjetno koliko Džejlen Duren iz regularnog dijela sezone fali.

Naredni meč igra se u noći petak na subotu u Ohaju, kada će Klivlend probati da potvrdi finale sa Njujorkom. 

