Crvena zvezda zaključala biser: Na Malom Kalemegdanu pao važan potpis

Crvena zvezda objavila je da je potpisala četvorogodišnji ugovor sa mladim Aleksejem Nedeljkovićem

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda misli na budućnost - Aleksej Nedeljković potpisao je prvi profesionalni ugovor. Jedan od najtalentovanijih mladih igrača predstavlja budućnost crveno-belih, a četvorogodišnja saradnja samo će potvrditi da je mladi Nedeljković na dobrom putu.

Nedeljković je praktično odrastao u crveno-belom dresu, sad ima 18 godina i pokriva spoljne pozicije - igra kao bek i krilo. U Zvezdu je stigao još kao mlađi pionir, a kroz godine je prošao sve mlađe kategorije kluba, da bi sada dobio potvrdu poverenja i na seniorskom nivou. Aleksej je debitovao za seniorski tim u junu 2025. godine, dok je prve poene u crveno-belom dresu postigao na utakmici protiv Cedevita Olimpije u okviru regionalnog takmičenja.

Bio je deo ekipe i tokom završnog turnira Kupa Radivoja Koraća u Nišu početkom 2026. godine, gde je stigao i do prvog trofeja u seniorskoj konkurenciji. Pored klupskih uspeha, Nedeljković je nastupao i za reprezentaciju Srbije do 16 godina, sa kojom je osvojio bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu u Grčkoj.

