logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Crvena zvezda zaključala biser: Na Malom Kalemegdanu pao važan potpis

Crvena zvezda zaključala biser: Na Malom Kalemegdanu pao važan potpis

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Crvena zvezda objavila je da je potpisala četvorogodišnji ugovor sa mladim Aleksejem Nedeljkovićem

Aleksej Nedeljković još četiri godine u Crvenoj zvezdi Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda misli na budućnost - Aleksej Nedeljković potpisao je prvi profesionalni ugovor. Jedan od najtalentovanijih mladih igrača predstavlja budućnost crveno-belih, a četvorogodišnja saradnja samo će potvrditi da je mladi Nedeljković na dobrom putu.

Nedeljković je praktično odrastao u crveno-belom dresu, sad ima 18 godina i pokriva spoljne pozicije - igra kao bek i krilo. U Zvezdu je stigao još kao mlađi pionir, a kroz godine je prošao sve mlađe kategorije kluba, da bi sada dobio potvrdu poverenja i na seniorskom nivou. Aleksej je debitovao za seniorski tim u junu 2025. godine, dok je prve poene u crveno-belom dresu postigao na utakmici protiv Cedevita Olimpije u okviru regionalnog takmičenja.

Bio je deo ekipe i tokom završnog turnira Kupa Radivoja Koraća u Nišu početkom 2026. godine, gde je stigao i do prvog trofeja u seniorskoj konkurenciji. Pored klupskih uspeha, Nedeljković je nastupao i za reprezentaciju Srbije do 16 godina, sa kojom je osvojio bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu u Grčkoj.

Bonus video: 

Pogledajte

01:16:40
Priča za medalju; Nemanja majdov
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Crvena zvezda košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC