Vasilis Spanulis "ribao" svoje igrače: Ništa ne valja, nismo za plej-of Evrolige

Monako je odigrao jako loše u posljednje dvije utakmice i pao je na tabeli Evrolige zbog čega je Vasilis Spanulis "ribao" svoje igrače.

Izvor: YouTube/a-sports/Screenshot

Monako je prošle sezone igrao na fajnal-foru Evrolige, čak se u finalu borio protiv Fenerbahčea, međutim ove sezone ne djeluje ni blizu toliko dobro. Klub iz Kneževine je trenutno na šestom mjestu Evrolige sa skorom 9-7 (što je isti rezultat koji imaju i Zvezda, Žalgiris, Real Madrid i Olimpija), a posebno je pao u posljednja dva kola.

Nakon poraza od Fenerbahčea, uslijedila je i lekcija protiv Baskonije koja je bila bolja na svom terenu 85:73. Taj rezultat čak i ne održava koliko je Monako bio slab u ovoj utakmici, pa je Vasilis Spanulis na konferenciji za medije bio vrlo oštar.

Baskonija - Monako Izvor: YouTube /@euroleague

Htio je da stavi do znanja svojim igračima da je jako nezadovoljan i da u njihovoj igri u ovom trenutku ništa ne valja. Ako se ne poprave, neće otići ni u plej-of Evrolige: "Čestitam Baskoniji, igrala je čvršće. A s obzirom na to kako se Evroliga trenutno odvija, ko god igra tvrđe i jače fizički - dobija utakmice. U ovom trenutku ne igramo dobru košarku i nismo tim za plej-of", rekao je vrlo oštri Vasilis Spanulis kom ne treba puno da plane.

"Čak ni za plej-in. Igramo veoma loše, bez dobre energije i moramo da pronađemo rješenje. Ja moram da ga pronađem. Svake godine se ovo dešava. Sada je na timu da se podigne i vrati našim principima", dodao je Grk.

Izvor: MN PRESS

Ranije ove sezone pričalo se da Spanulis ima problema sa određenim igračima u svlačionici i da bi mogao da dobije otkaz, ali se za sada drži: "Kada stvari ne funkcionišu kako treba - lopta ne ulazi u koš. Imamo sjajne igrače i odlične šutere, ali naša energija nije na nivou na kojem bi trebalo da bude", zaključio je trener kluba iz Kneževine.

Naredni meč Monako igra protiv Bajerna u petak i to djeluje kao duel u kome mora da se vrati na put pobjeda, dok zatim u narednom "duplom kolu" slijede utakmice s Real Madridom i Barselonom.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 02:04 Džabari Parker izjava Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)