Luka Vildoza i Milica Tasić se pojavili pred sudijom: Zbog haosa na ulicama Bolonje morali da svjedoče

Milica Tasić i Luka Vildoza za sada neće snositi posljedice, ali vidjećemo da li će u nastavku procesa biti nekih kazni za argentinskog košarkaša i srpsku odbojkašicu.

Izvor: Stefanos Kyriazis / Zuma Press / Profimedia/Instagram/milicatasic12/printscreen

Luka Vildoza i Milica Tasić za sada nisu osuđeni zbog nedavnih nereda u Bolonji, javlja italijanska agencija ANSA. Sudija Alberto Ziroldi je na sudu u Bolonji odbio zahtev da se argentinskom košarkašu i srpskoj odbojkašici sudi zbog optužbe da su povrijedili bolničarku hitne pomoći.

Nakon prvobitnog hapšenja Luka i Milica su pušteni na slobodu, a u petak je održano saslušanje vezano za događanje od 15. oktobra. Ipak za sada mediji u Italiji ovo saslušanje opisuju kao jedan tehnički korak u procesu i navodi se da se još skupljaju iskazi svedoka.

Šta smo do sada znali?

Prema ranijim navodima itaijanskih medija Luka Vildoza i MIlica Tasić su se fizički obračunali sa bolničarkom nakon sukoba u saobraćaju. Navodno su ljekarskoj ekipi pokazivali srednji prst, zatim su ušli u verbalni sukob, a na kraju je bilo povlačenja za kosu i vrat.

"Zaustavili smo se u ulici Via Kalori jer nismo znali gdje da skrenemo. Tada je crni Mercedes počeo da trubi i pokušava da nas pretekne. Kada je uspio, vozač nam je pokazao srednji prst. Na semaforu smo se ponovo sreli, a on je naglo zakočio. Plašila sam se da će doći do nesreće. Kada sam prišla da objasnim situaciju, iz automobila su izašli on i žena, koja me je počupala za kosu, dok me je on uhvatio za vrat", rekla je bolničarka za italijanske medije poslije incidenta.