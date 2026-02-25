logo
Sve je spremno za Galaxy S26 seriju! Evo kada i kako da pratite premijeru telefona uživo

Autor Haris Krhalić Izvor Smartlife
0

Premijera Galaxy S26 serije telefona počinje u 19h, a strim je dostupan na Samsung sajtovima i zvaničnom YouTube kanalu.

Premijera Galaxy S26 telefona Izvor: Samsung, OnLeaks / AndroidHeadline

Samsung će danas, 25. februara, sa mjesec konačno predstaviti Galaxy S26 seriju pametnih telefona. Premijeru možete pratiti uživo, i to sa početkom od 19 časova.

Strim februarskog Galaxy Unpacked događaja biće dostupan uživo putem Samsung i Samsung Newsroom sajtova, kao i putem zvaničnog Samsung YouTube kanala.

Očekuje se da će Samsung tokom premijere predstaviti Galaxy S26, Galaxy S26+ i Galaxy S26 Ultra telefone, kao i novu generaciju Galaxy Buds bežičnih slušalica.

Za one koji to još uvijek nisu uradili, registracija na zvaničnom sajtu je i dalje otvorena i donosi poklon bežični punjač i besplatno dupliranje memorije prilikom prednarudžbine željenog telefona.

Galaxy Unpacked uživo
Izvor: Samsung

