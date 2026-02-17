logo
Niko neće moći da vidi šta piše na ekranu osim vas: Samsung demonstrirao novu tehnologiju

Autor Haris Krhalić Izvor Smartlife
0

Nova opcija na Galaxy S26 Ultra telefonu zatamnjuje cijeli ekran ili samo osjetljive dijelove za one koji gledaju sa strane.

Nova opcija na Galaxy S26 Ultra telefonu zatamnjuje cijeli ekran Izvor: Ilija Baošić

Samsung je pokazao kako će Galaxy S26 Ultra sakriti vaš ekran od radoznalih pogleda - i to na način koji do sada nismo vidjeli. Nova funkcija privatnosti može da zacrni cijeli sadržaj ili samo njegove dijelove kada ga neko gleda sa strane, dok je za vas sve potpuno čitljivo.

U objavljenom videu vidi se kako ekran potpuno potamni za sve oko vas čim aktivirate "Zero-peeking privacy" opciju. Još impresivnije, telefon ima kontrolu nad svakim pikselom, pa može da sakrije samo obavještenja sa osjetljivim informacijama, dok ostatak sadržaja ostaje normalno vidljiv vama.

Privatni ekran Samsung Galaxy S26 Ultra
Izvor: Samsung US

Moći ćete da izaberete kako će se ova opcija kontrolisati. Možete je ručno uključivati i isključivati ili prepustiti telefonu da je automatski aktivira kada izađete napolje, na primer.

Galaxy S26 serija biće predstavljena 25. februara, odnosno u srijedu sljedeće nedjelje.

