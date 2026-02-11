Samsung otkrio kada će lansirati Galaxy S26 telefone

Galaxy S26, S26+ i S26 Ultra biće predstavljeni krajem februara, a kupci već sada mogu da obezbijede rani pristup i specijalne pogodnosti.

Izvor: Samsung, Ilija Baošić

Samsung je zvanično potvrdio datum lansiranja Galaxy S26 serije i otvorio prednarudžine za kupce koji žele da prvi ugrabe nove modele.

Galaxy Unpacked premijera zakazana je za 25. februar 2026 u 19 časova po našem vremenu. Događaj će biti održan u San Francisku, a prenos uživo biće dostupan na Samsung-ovom zvaničnom sajtu, kao i na YouTube kanalu južnokorejske kompanije.

Očekuje se da će Samsung predstaviti Galaxy S26, Galaxy S26+ i Galaxy S26 Ultra modele, a kompanije je već od danas otvorila registraciju i prednarudžine za nove telefone.

Zainteresovani kupci mogu da posjete zvanični sajt, popune neophodna polja i obezbijede rani pristup uređajima Galaxy S26 serije.

Samsung je obezbijedio posebne pogodnosti za one koji to i učine. Kupci uz kupovinu ostvaruju pravo na poklon - magnetni bežični punjač snage 25 W. Pored toga, dostupno je i besplatno dupliranje interne memorije, što znači da se model sa duplo više interne memorije dobija po cijeni slabije konfiguracije, što može donijeti uštedu do 25.000 dinara.

Na zvaničnu potvrdu specifikacija moraćemo da sačekamo Unpacked premijeru, ali ključne detalje uređaja već znamo na osnovu ranijih curenja.

Izvor: OnLeaks / Android Headlines

Galaxy S26 i S26+ telefone na našem tržištu pokretaće Exynos 2600 čipset, koji će na raspolaganju imati 12 GB RAM-a. Galaxy S26 model napajaće se baterijom kapaciteta 4.300 mAh, dok će S26+ zadržati bateriju od 4.900 mAh. Navodno, zadnje kamere na oba telefona ostaće nepromijenjene, baš kao i veličine ekrana.

Galaxy S26 Ultra koristiće prilagođeni Snapdragon 8 Elite Gen 5 čipset. Imaće bateriju od 5.000 mAh, uz podršku za brzo žično punjenje do 60 W i bežično punjenje od 25 W. Očekuje se da rezolucije kamera ostanu iste, ali se navodi da će objektivi imati veće otvore blende.

Najveća unapređenja odnosiće se na nove i poboljšane Galaxy AI mogućnosti, što smo mogli već da vidimo iz tizer kampanje.