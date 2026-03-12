logo
Otac algoritama priznao poraz: Vještačka inteligencija za sat vremena riješila "nerješiv" problem

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Smartlife
AI model Claude Opus 4.6 uspio je da za sat vremena pronađe matematičko rješenje koje je nedjeljama mučilo čuvenog Donalda Knuta.

Claude riješio "nerješiv" matematički problem Izvor: Youtube / Lex Fridman / Screenshot

Vještačka inteligencija je upravo napravila potez koji je mnoge naučnike ostavio bez teksta. Model Claude Opus 4.6 kompanije Anthropic uspio je da riješi otvoren problem iz oblasti teorije grafova koji je godinama zbunjivao istraživače - uključujući i jednog od najvećih autoriteta u računarstvu, Donalda Knuta.

Knut, autor čuvene serije knjiga "Umjetnost računarskog programiranja" (The Art of Computer Programming) i jedan od osnivača moderne teorije algoritama, priznao je da se nedjeljama bezuspješno borio sa konkretnim slučajem ovog zadatka. Upravo zato ga je rješenje koje je pronašao AI natjeralo da preispita sopstveni stav o generativnoj vještačkoj inteligenciji.

Problem koji je Donald Knut formulisao prije nekoliko godina zahtijevao je dekompoziciju specifičnog usmjerenog grafa na tri zatvorene putanje koje prolaze kroz svaki čvor tačno jednom. Istraživač Filip Stapers postavio je ovaj problem vještačkoj inteligenciji kako bi proverio da li model može da pronađe rješenje.

Claude je pokazao zapanjujuću moć samokritike. Nakon početnih neuspjelih pokušaja sa standardnim metodama, AI je sam zabilježio: "Heuristike daju djelimična rješenja, ali ne i opštu metodu. Potrebna je čista matematika".

Fokusirajući se na modularnu aritmetiku i analizu strukture grafova, Claude je formulisao elegantno pravilo zasnovano na koordinatama (i, j, k). Rješenje je testirano u Python-u za sve neparne vrijednosti parametra m od 3 do 101 i svaki put je radilo besprijekorno.

Cijeli proces rješavanja trajao je svega sat vremena. U tom kratkom roku, AI je uspio da postavi hipoteze, sistematski ih ispita, odbaci one koje ne funkcionišu i na kraju ponudi rigorozan matematički dokaz koji je Knut opisao kao "veoma zanimljiv".

Ovaj uspjeh signalizira dolazak ere automatizovanog matematičkog razmišljanja. Više se ne radi samo o obradi podataka, već o sposobnosti AI-ja da izvodi apstraktne logičke zaključke koji su do sada bili isključivo domen ljudske genijalnosti.

Donald Knut je poznat i kao "otac algoritama", pa ne čudi da u relevantnim krugovima važi za jednog od najstrožih autoriteta u svijetu nauke. Njegovo priznanje da je Claude uradio ono što on nije mogao najbolje govori o težini ovog dostignuća.

Više o ovom podvigu možete pročitati na sajtu Stanfod univerziteta.

