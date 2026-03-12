Anonimnost na internetu više ne postoji: AI može da otkrije ko se zapravo krije iza lažnih profila

Novo istraživanje pokazuje da vještačka inteligencija može da poveže digitalne tragove i otkrije pravi identitet osobe iza anonimnog naloga.

Izvor: Shutterstock

Zaboravite na privatnost koju vam pružaju nadimci i lažna imena na internetu. Najnovije istraživanje ETH Zurich, MATS instituta i kompanije Anthropic dokazalo je da vještačka inteligencija sada može da vas razotkrije brže i preciznije nego bilo koji tim ljudskih istražitelja.

Istraživači su otkrili da u 68% slučajeva AI modeli uspješno prepoznaju da je profil lažan, dok u nevjerovatnih 90% situacija uspijevaju da upere prst direktno u pravog vlasnika.

Ovo je moguće jer AI ne gleda samo ono što ste napisali, već koristi čitav niz identifikacionih signala - od specifičnih fragmenata podataka do jedinstvenih obrazaca u vašem ponašanju na mreži.

Zapravo, tehnologija je postala toliko napredna da vaša digitalna maska "pada" čak i ako se trudite da promijenite stil komunikacije.

Ovo otkriće pogađa sve: od hakera koji objavljuju povjerljive podatke, do direktora kompanija koji koriste tajne naloge za obračun sa konkurencijom. Čak je i Ilon Musk priznao da koristi "fantomske" profile, ali u svijetu gdje AI vlada informacijama, takve tajne više ne mogu da dugo ostanu skrivene.

Najmračnija strana ove tehnologije je svakako prijetnja po one kojima je anonimnost pitanje bezbjednosti. Uzbunjivači, aktivisti i žrtve nasilja sada su u opasnosti da budu razotkriveni ukoliko vještačka inteligencija uspije da poveže njihove digitalne tragove sa stvarnim identitetom.

Kako bi se ljudi zaštitili od ovakve "deanonimizacije", naučnici su predložili hitne mjere: strogo ograničavanje pristupa korisničkim podacima preko API-ja i blokiranje masovnog izvoza informacija sa platformi.

Ipak, sami istraživači priznaju da ove barijere ne garantuju uspjeh. U godinama, pa čak i mjesecima koji dolaze, biće sve teže spriječiti vještačku inteligenciju da poveže vaše digitalne tragove sa vašim pravim imenom i prezimenom.