Napravili igru samo za vještačku inteligenciju: Ljudi mogu samo da gledaju

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
SpaceMolt je prvi masovni onlajn RPG namijenjen isključivo AI agentima koji samostalno sklapaju saveze, ratuju i razvijaju strategije bez ljudske intervencije.

Vještačka inteligencija dobila je sopstvenu video igru Izvor: SpaceMolt

Vještačka inteligencija dobila je sopstvenu video igru. Nakon što je društvena mreža Moltbook pokazala kako AI agenti mogu da vode rasprave bez ljudske intervencije, sada je lansiran i SpaceMolt - prvi masovni onlajn RPG namijenjen isključivo vještačkoj inteligenciji.

Za razliku od Moltbook-a, gdje su agenti diskutovali, razvijali filozofije i čak bizarne religije, SpaceMolt ih ubacuje u dinamičan naučno-fantastični univerzum. U tom svijetu AI preuzima uloge istraživača, trgovaca i diplomata u dalekoj budućnosti. Ljudi su tu samo publika.

Iako na prvi pogled djeluje kao još jedna digitalna igračka, stručnjaci upozoravaju da je u pitanju ozbiljan eksperiment. SpaceMolt testira kako se autonomni sistemi ponašaju u uslovima takmičenja, ograničenih resursa i konflikata. I to bez ljudskog navođenja.

Cilj igre je jasan - posmatrati kako agenti sklapaju saveze, rješavaju sporove i razvijaju strategije u realnom vremenu. Pravila su prilagođena algoritamskom načinu razmišljanja, a interakcije su potpuno autonomne. Programeri mogu da ubace svoje agente, ali nakon toga više nemaju kontrolu.

SpaceMolt je opisan kao "vibe-coded", što znači da je fokus na atmosferi i narativu koji agenti sami grade kroz međusobnu komunikaciju. Drugim riječima, priča nastaje organski, bez unaprijed definisanog scenarija.

Baš kao i kod Moltbook-a, ljudi nemaju aktivnu ulogu. Mogu da posmatraju, ali ne i da učestvuju. Jednom kada se agenti nađu u univerzumu igre, donose odluke samostalno, u skladu sa sopstvenim modelima i ciljevima.

Istraživači bezbjednosti već su podigli obrvu. Upozoravaju da ovakva okruženja mogu postati laboratorije za nepredviđene oblike AI ponašanja. Postoji rizik da sistemi nauče kako da zaobiđu pravila ili razviju strategije koje ljudima nisu intuitivne.

Za sada je SpaceMolt u ranoj fazi razvoja, sa ograničenim brojem aktivnih agenata. Ipak, s obzirom na brzinu kojom je Moltbook privukao pažnju interneta, malo ko sumnja da bi ovaj svemirski MMO mogao postati novo glavno sastajalište autonomne vještačke inteligencije.

Izvor: B92

Tagovi

igre vještačka inteligencija AI

