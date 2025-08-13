Google dobio ponudu koja je iznenadila sve: Kompanija za koju nikada niste čuli nudi 34,5 milijardi za Chrome

Kompanija Perplexity AI vrijedi upola manje od sume koju nudi Google-u.

Izvor: Shutterstock

Google bi pod pritiskom američkih antimonopolskih regulatora uskoro mogao da bude primoran da proda Chrome, ubjedljivo najpopularniji pregledač na svijetu. Međutim, kompanija za koju vjerovatno nikada niste čuli, Perplexity AI, nije željela da čeka finalnu odluku.

Kako otkriva The Wall Street Journal, Perplexity AI je Google-u ponudio 34,5 milijardi dolara za kupovinu Chrome pregledača, što iznenađuje iz više razloga. Prije svega, vrednost kompanije Perplexity je, prema istom izvoru, procijenjena na oko 18 milijardi dolara. S druge strane, iako tačna vrijednost Chrome-a nije poznata, procjene tvrde da se kreće između 20 i 50 milijardi dolara.

Imajući to u vidu, s pravom se postavlja pitanje - na koji način bi Perplexity finansirao ovu ponudu? Prema WSJ-u, kompanija ima podršku više fondova rizičnog kapitala i drugih investitora, koji bi stali iza ponude.

Perplexity je najpoznatiji po svom AI pretraživaču, ali je nedavno lansirao i sopstveni pregledač - Comet.

Navodno je i OpenAI pokazao interesovanje za kupovinu Chrome-a, mada nije jasno da li bi Google bio spreman da proda tako popularan proizvod svom najvećem rivalu na polju vještačke inteligencije.

Da li će Google samostalno prodati Chrome?

Ponuda kompanije Perplexity AI stiže u momentu dok se čekaju posljedice istorijskog antimonopolskog procesa Ministarstva pravde SAD protiv Google-a. Ipak, malo je verovatno da bi Google dobrovoljno prodao Chrome, osim ako na to ne bude primoran.

Presudom je odlučeno da je Google "nelegalno monopolizovao tržište pretraživača i oglašavanja putem pretrage". Google je taj proces već izgubio, a sudija Amit Mehta sada razmatra moguće mere - među kojima je i obavezna prodaja Chrome-a kao jedna od najdrastičnijih.

Mnogi analitičari smatraju da je prodaja Chrome-a malo vjerovatna, ali to ne sprječava rivale poput Perplexity-ja da brzo zauzmu poziciju. Pored pitanja prodaje, sudija Mehta bi mogao da Google-u ograniči mogućnost da drugim kompanijama plaća za poziciju podrazumijevanog pretraživača, zbog čega Apple razmatra kupovinu Perplexity-ja, prema nekim navodima.

Chrome trenutno ima oko 3,5 milijardi korisnika širom svijeta i drži više od 60% globalnog tržišta pregledača. Prinudna prodaja bila bi jedna od najznačajnijih antimonopolskih odluka u istoriji industrije.