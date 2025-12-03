Samsung priznao greške iz prošlosti: Stiže prvi 2 nm čipset na svijetu - Exynos 2600

Stigao je prvi zvanični tizer novog Exynos čipa. Samsung kaže da je "slušao u tišini" sve naše kritike.

Izvor: YouTube / Samsung

Samsung je konačno potvrdio postojanje Exynos 2600 čipseta, i to poslije sedmica i mjeseci curenja informacija. Novi flagship čip trebalo bi da debituje pre lansiranja Galaxy S26 serije, a prvi pogled dobili smo u kratkom tizer videu koji već podiže prašinu.

Video počinje porukom "slušali smo u tišini", što je jasan znak da Samsung priznaje sve kritike na račun prethodnih Exynos generacija, piše GSMArena. Zatim slijede obećavajuće fraze "dotjeran u srži" i "optimizovan na svakom nivou".

Kada bude stigao, očekivanja su da će Exynos 2600 biti prvi 2 nm čipset na tržištu, a rani rezultati pokazuju da će možda zaista moći da se nosi sa Snapdragon 8 Elite Gen 5 rješenjem. Prema glasinama, ovaj čip će pokretati Galaxy S26 seriju, ali samo na odabranim tržištima.