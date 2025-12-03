logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Samsung priznao greške iz prošlosti: Stiže prvi 2 nm čipset na svijetu - Exynos 2600

Samsung priznao greške iz prošlosti: Stiže prvi 2 nm čipset na svijetu - Exynos 2600

Autor Dušan Volaš Izvor Smartlife
0

Stigao je prvi zvanični tizer novog Exynos čipa. Samsung kaže da je "slušao u tišini" sve naše kritike.

Exynos 2600 2 nm čipset prvi tizer Izvor: YouTube / Samsung

Samsung je konačno potvrdio postojanje Exynos 2600 čipseta, i to poslije sedmica i mjeseci curenja informacija. Novi flagship čip trebalo bi da debituje pre lansiranja Galaxy S26 serije, a prvi pogled dobili smo u kratkom tizer videu koji već podiže prašinu.

Video počinje porukom "slušali smo u tišini", što je jasan znak da Samsung priznaje sve kritike na račun prethodnih Exynos generacija, piše GSMArena. Zatim slijede obećavajuće fraze "dotjeran u srži" i "optimizovan na svakom nivou".

Kada bude stigao, očekivanja su da će Exynos 2600 biti prvi 2 nm čipset na tržištu, a rani rezultati pokazuju da će možda zaista moći da se nosi sa Snapdragon 8 Elite Gen 5 rješenjem. Prema glasinama, ovaj čip će pokretati Galaxy S26 seriju, ali samo na odabranim tržištima.

Exynos 2600
Izvor: Samsung

Možda će vas zanimati

Tagovi

Samsung čipovi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS