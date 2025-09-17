logo
MediaTek udara dan prije Qualcomm-a: Moćni Dimensity 9500 čipset stiže sljedeće sedmice

Autor Ilija Baošić
Dimensity 9500 na Antutu testu ostvaruje rezultat od preko 4 miliona poena.

MediaTek Dimensity 9500 stiže 22. septembra - premijera dan prije Qualcomm-a Izvor: Weibo / MediaTek

MediaTek je zvanično potvrdio da će 22. septembra predstaviti svoj novi flagship čipset Dimensity 9500 na posebnom događaju u Kini - tačno jedan dan prije nego što će Qualcomm otkriti svoj Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Očekuje se da Dimensity 9500 nastavi trend sa "all-big-core" CPU arhitekturom, i nema sumnje da ćemo vidjeti neka značajna unapređenja u odnosu na Dimensity 9400 i 9400+.

Prvi rezultati obećavaju. Vivo je nedavno kroz tizer otkrio da će predstojeći X300 i X300 Pro modeli, koji će koristiti ovaj čipset, na AnTuTu v11 testu ostvarivati preko 4 miliona poena.

Drugim riječima, trka za titulu najmoćnijeg Android procesora nikada nije bila napetija.

00:17
Dimensity 9500 tizer
Izvor: Weibo / MediaTek

MediaTek čipovi

