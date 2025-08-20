Novi Snapdragon nije čip koji ste čekali: Skok koji se teško može nazvati sljedećom generacijom

Qualcomm predstavio Snapdragon 7s Gen 4, čipset koji će pokretati pristupačne telefone srednje klase

Izvor: Qualcomm

Qualcomm je predstavio svoj novi čipset namijenjen uređajima srednje klasi - Snapdragon 7s Gen 4. Ovo rješenje teško da se na osnovu unapređenja može nazvati velikim iskorakom u odnosu na prethodnu generaciju, ali njegova povoljna cijena sigurno će obradovati i proizvođače i korisnike.

Razlike u odnosu na prošlogodišnji model nisu brojne. Qualcomm jeste započeo prelazak na sopstvena Oryon jezgra, ali to se očigledno još ne odnosi na ovu kategoriju - novi čip i dalje koristi 4 nm proces i istu konfiguraciju sa jednim glavnim, tri performantna i četiri efikasna jezgra - sada oko 7% brža.

Glavno jezgro i dalje je Arm Cortex-A720, samo što sada radi na 2,7 GHz (umesto 2,5 GHz). Performantna i efikasna jezgra ostaju na istim frekvencijama: tri Cortex-A720 na 2,4 GHz i četiri Cortex-A520 na 1,8 GHz. GPU je takođe dobio povećanje performansi od 7%, kao i podršku za ultraširoke ekrane rezolucije do 2.900 × 1.300 piksela i osvežavanje brzinom do 144 Hz.

Izvor: Qualcomm

Kada je riječ o NPU, nema značajnijeg poboljšanja. Qualcomm je očigledno odlučio da impresivnije AI performanse ostavi za svoj flagship Snapdragon 8 Elite 2.