Konačno poboljšanje koje smo svi čekali: Galaxy S26 serija dobija brže punjenje

Samsung sprema novi bežični punjač od 25 W, a S26 serija konačno donosi brže punjenje i preko kabla.

Izvor: OnLeaks / Android Headlines

Samsung Galaxy S26 serija, koja stiže naredne godine, navodno će donijeti brže bežično punjenje, a kako bi ispratio te brzine, Samsung navodno radi na novom bežičnom punjaču.

Samsung-ov aktuelni Qi2 bežični punjač podržava punjenje snagom do 15 W, ali novi model, koji nosi oznaku EP-P2900, podržavaće snagu bežičnog punjenja do 25 W, tvrdi WinFuture.

Prema podacima prodavaca, punjač će biti tamnosive boje i podržavaće Samsung-ove Galaxy S i Galaxy Z telefone, kao i Galaxy Buds bežične slušalice.

Ako je vjerovati ranijim glasinama, Samsung Galaxy S26 Ultra podržavaće 25 W bežično punjenje, dok će Galaxy S26 i Galaxy S26+ biti ograničeni na 20 W.

Što se tiče žičnog punjenja, navodi se da će Galaxy S26 Ultra podržavati punjenje snagom do 60 W, dok će S26 i S26+ podržavati 25 W, odnosno 45 W.