Isplivao čipset Galaxy A57 telefona: Prototip prošao test - evo kakve će performanse donijeti

Galaxy A57 već je osvanuo na sintetičkom testu, iako smo od lansiranja udaljeni mjesecima.

Samsung je u martu lansirao Galaxy A56, a kompanija već radi na njegovom nasljedniku, modelu Galaxy A57. Prototip A57 telefona pojavio se na Geekbench testu što je, kao i uvijek, otkrilo čipset koji ga pokreće.

Ispod "haube" predstojećeg modela nalazi se je Exynos 1680, nasljednik Exynos 1580 čipa koji pokreće Galaxy A56. Novi čip je očigledno još u fazi testiranja, pa rezultate ne treba shvatiti previše ozbiljno. Ipak, telefon je u Geekbench 6.5 testu ostvario 1.311 poena u single-core i 4.347 poena u multi-core performansama.

Galaxy A57 koji je prošao kroz sintetički test imao je 12 GB RAM, a pokretao ga je Android 16.

CPU unutar Exynos 1680 SoC čipa djeluje kao kombinacija jednog glavnog jezgra čija brzina takta dostiže 2,91 GHz, četiri performantna jezgra takta do 2,6 GHz i tri efikasna jezgra takta do 1,95 GHz.

Glavna razlika u odnosu na prethodnika je to što novi Exynos ima jedno performantno jezgro više i jedno efikasno jezgro manje, dok radni taktovi ostaju isti. Naravno, moguće je i da je riječ o inženjerskom prototipu koji bi u finalnoj verziji mogao da ima drugačije specifikacije.

Samsung Galaxy A57 (SM-A576B) has appeared on Geekbench featuring Samsung’s in-house Exynos 1680 SoC.



Specifications

⬛ Exynos 1680

• 1 core @ 2.91 GHz

• 4 cores @ 2.60 GHz

• 3 cores @ 1.95 GHz

Samsung Xclipse 550 GPU

Android 16

12GB RAM



Geekbench scores:

•…pic.twitter.com/lCjIyF0xtF — Abhishek Yadav (@yabhishekhd)November 21, 2025

