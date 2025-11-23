logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Isplivao čipset Galaxy A57 telefona: Prototip prošao test - evo kakve će performanse donijeti

Isplivao čipset Galaxy A57 telefona: Prototip prošao test - evo kakve će performanse donijeti

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor Smartlife
0

Galaxy A57 već je osvanuo na sintetičkom testu, iako smo od lansiranja udaljeni mjesecima.

čipset Galaxy A57 telefona Izvor: Ilija Baošić

Samsung je u martu lansirao Galaxy A56, a kompanija već radi na njegovom nasljedniku, modelu Galaxy A57. Prototip A57 telefona pojavio se na Geekbench testu što je, kao i uvijek, otkrilo čipset koji ga pokreće.

Ispod "haube" predstojećeg modela nalazi se je Exynos 1680, nasljednik Exynos 1580 čipa koji pokreće Galaxy A56. Novi čip je očigledno još u fazi testiranja, pa rezultate ne treba shvatiti previše ozbiljno. Ipak, telefon je u Geekbench 6.5 testu ostvario 1.311 poena u single-core i 4.347 poena u multi-core performansama.

Galaxy A57 koji je prošao kroz sintetički test imao je 12 GB RAM, a pokretao ga je Android 16.

CPU unutar Exynos 1680 SoC čipa djeluje kao kombinacija jednog glavnog jezgra čija brzina takta dostiže 2,91 GHz, četiri performantna jezgra takta do 2,6 GHz i tri efikasna jezgra takta do 1,95 GHz.

Glavna razlika u odnosu na prethodnika je to što novi Exynos ima jedno performantno jezgro više i jedno efikasno jezgro manje, dok radni taktovi ostaju isti. Naravno, moguće je i da je riječ o inženjerskom prototipu koji bi u finalnoj verziji mogao da ima drugačije specifikacije.

Izvor: GSMArena

Možda će vas zanimati

Tagovi

Samsung test procesor

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS