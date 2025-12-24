Samsung sprema odgovor za savitljivi iPhone: Stiže Fold u potpuno drugačijem obliku

Samsung razvija širi Galaxy Fold sa 4:3 ekranom, koji će biti direktan rival prvom savitljivom iPhone-u.

Izvor: SammyGuru

Konkurencija u segmentu savitljivih telefona nikada nije bila jača. A kao najveće ime na tržištu, upravo je Samsung taj koji osjeća najveći pritisak.

Prvi odgovor južnokorejskog giganta vidjeli smo sredinom godine, kada je stigao drastično unaprijeđeni Galaxy Z Fold7. Usledio je Galaxy Z TriFold kao odgovor na slično rješenje kompanije Huawei, a najnovije informacije tvrde da stiže nešto što će se direktno takmičiti sa savitljivim iPhone-om kompanije Apple.

Navodno, u pitanju je "širi" Fold čiji oblik podsjeća na pasoš, a koji bi Samsung mogao da predstavi do sljedeće jeseni.

Kako se tvrdi, novi uređaj će donijeti unutrašnji OLED ekran dijagonale 7,6 inča, sa odnosom stranica 4:3 u otklopljenom stanju. Takav format je znatno pogodniji za pregled fotografija i veb sadržaja.

Zanimljivo je da se i za prvi savitljivi iPhone spekuliše o vrlo sličnim dimenzijama, tačnije ekranu od 7,58 inča sa gotovo identičnim proporcijama. Apple navodno istražuje upotrebu ultratankog stakla promjenljive debljine, kako bi se ugib na sredini ekrana sveo na minimum kada je telefon otklopljen.

Pored velikog unutrašnjeg ekrana, Galaxy u obliku pasoša bi trebalo da dobije i spoljašnji displej dijagonale 5,4 inča, kao i podršku za bežično punjenje snage 25 W. Ova tehnologija bi, prema ranijim informacijama, trebalo da debituje početkom 2026. godine zajedno sa Galaxy S26 Ultra modelom.

Analitičari iz TrendForce-a procjenjuju da bi dolazak prvog savitljivog iPhone-a naredne godine mogao značajno da pogura čitav segment. Prema njihovim prognozama, globalni tržišni udio savitljivih telefona mogao bi da poraste sa trenutnih 1,6% na oko 3% do 2027. godine.