Jolla Phone: Šta to nudi telefon kog pokreće "jedini evropski operativni sistem"

AMOLED ekran, 12 GB RAM-a, velika baterija i fizički prekidač za privatnost - ali zvijezda Jolla Phone-a je operativni sistem.

Izvor: Jolla

Finska kompanijaJolla najavila je Jolla Phone, pametni telefon za koji kaže da je "nešto što je Evropi očajnički potrebno".

Jolla Phone je "pravi Linux telefon" jer zapravo pokreće Linux, a ne "pseudo-Linux", kažu iz kompanije. To je, međutim, samo osnova. Iz ugla korisnika, dobija se petu generacija Sailfish OS-a, čiji je fokus privatnost, a koji se reklamira kao “jedini evropski mobilni operativni sistem”.

Kompanija ističe da sa Sailfish OS-om nema praćenja ni skrivenih analitika. Iako podržava Android aplikacije, telefon se može potpuno očistiti od Google aplikacija kad god korisnici požele.

After a long silence in X,@JollaHQis back. And we're bringing something Europe desperately needs.



The Jolla Phone: Europe's independent smartphone running#SailfishOS5.



In 2013, when we founded Jolla from@nokiaMeeGo’s ashes, people called us naive. "You can't compete with…pic.twitter.com/A4YV2bQA6s — Jolla (@JollaHQ)December 5, 2025

Što se specifikacija tiče, Jolla Phone pokreće "visokoperformantni"MediaTek čipset, kojem u pomoć priskače 12 GB RAM i 256 GB interne memorije, koje je moguće proširiti putem microSD kartice.

Telefon ima 6,36-inčni FullHD+ AMOLED ekran, kojeg štiti Gorilla Glass staklo. Sa zadnje strane nalazi se glavna kamera od 50 MP, udružena sa 13 MP ultraširokougaonom kamerom. Tu je i selfi kamera, ali njena rezolucija za sada nije poznata.

Izvor: Jolla

Jolla Phone se napaja baterijom kapaciteta od 5.500 mAh koju korisnik može sam da zamijeni. Moguće je zamijeniti i zadnji poklopac, a Jolla će ih nuditi u tri boje - Snow White, Kaamos Black i The Orange.

Među ostalim karakteristikama su bočno postavljen senzor otiska prsta, NFC, 5G podrška, dual-SIM opcija i fizički prekidač za privatnost, koji, između ostalog, isključuje mikrofon, kameru i Bluetooth. Pored toga, za telefon je "garantovano minimum 5 godina" softverske podrške, piše GSMArena.

Jolla navodi da tehničke specifikacije mogu biti podložne manjim izmjenama do finalne uplate i početka proizvodnje. Razlog je jednostavan - Jolla Phone će biti proizveden samo ako se do 4. januara 2026. prikupi najmanje 2.000 porudžbina. U trenutku pisanja, Jolla je već prikupila preko 2.700 porudžbina.

Zainteresovani mogu rezervisati Jolla Phone uz depozit od 99 evra. Regularna cijena će iznositi između 599 i 699 evra, dok oni najbrži mogu da ostvare popust. Svi koji poruče telefon unaprijed dobiće specijalni poklopac kao znak zahvalnosti.

Isporuke Jolla Phone modela očekuju se do kraja prve polovine 2026. godine, a biće dostupan u Velikoj Britaniji, Norveškoj, Švajcarskoj i Evropskoj uniji. Telefon će raditi i van Evrope, a dostupnost će se širiti na dodatna tržišta u zavisnosti od interesovanja.