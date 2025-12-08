logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Jolla Phone: Šta to nudi telefon kog pokreće "jedini evropski operativni sistem"

Jolla Phone: Šta to nudi telefon kog pokreće "jedini evropski operativni sistem"

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Smartlife
0

AMOLED ekran, 12 GB RAM-a, velika baterija i fizički prekidač za privatnost - ali zvijezda Jolla Phone-a je operativni sistem.

Finska kompanija Jolla najavila je Jolla Phone Izvor: Jolla

Finska kompanijaJolla najavila je Jolla Phone, pametni telefon za koji kaže da je "nešto što je Evropi očajnički potrebno".

Jolla Phone je "pravi Linux telefon" jer zapravo pokreće Linux, a ne "pseudo-Linux", kažu iz kompanije. To je, međutim, samo osnova. Iz ugla korisnika, dobija se petu generacija Sailfish OS-a, čiji je fokus privatnost, a koji se reklamira kao “jedini evropski mobilni operativni sistem”.

Kompanija ističe da sa Sailfish OS-om nema praćenja ni skrivenih analitika. Iako podržava Android aplikacije, telefon se može potpuno očistiti od Google aplikacija kad god korisnici požele.

Što se specifikacija tiče, Jolla Phone pokreće "visokoperformantni"MediaTek čipset, kojem u pomoć priskače 12 GB RAM i 256 GB interne memorije, koje je moguće proširiti putem microSD kartice.

Telefon ima 6,36-inčni FullHD+ AMOLED ekran, kojeg štiti Gorilla Glass staklo. Sa zadnje strane nalazi se glavna kamera od 50 MP, udružena sa 13 MP ultraširokougaonom kamerom. Tu je i selfi kamera, ali njena rezolucija za sada nije poznata.

Izvor: Jolla

Jolla Phone se napaja baterijom kapaciteta od 5.500 mAh koju korisnik može sam da zamijeni. Moguće je zamijeniti i zadnji poklopac, a Jolla će ih nuditi u tri boje - Snow White, Kaamos Black i The Orange.

Među ostalim karakteristikama su bočno postavljen senzor otiska prsta, NFC, 5G podrška, dual-SIM opcija i fizički prekidač za privatnost, koji, između ostalog, isključuje mikrofon, kameru i Bluetooth. Pored toga, za telefon je "garantovano minimum 5 godina" softverske podrške, piše GSMArena.

Jolla navodi da tehničke specifikacije mogu biti podložne manjim izmjenama do finalne uplate i početka proizvodnje. Razlog je jednostavan - Jolla Phone će biti proizveden samo ako se do 4. januara 2026. prikupi najmanje 2.000 porudžbina. U trenutku pisanja, Jolla je već prikupila preko 2.700 porudžbina.

Zainteresovani mogu rezervisati Jolla Phone uz depozit od 99 evra. Regularna cijena će iznositi između 599 i 699 evra, dok oni najbrži mogu da ostvare popust. Svi koji poruče telefon unaprijed dobiće specijalni poklopac kao znak zahvalnosti.

Isporuke Jolla Phone modela očekuju se do kraja prve polovine 2026. godine, a biće dostupan u Velikoj Britaniji, Norveškoj, Švajcarskoj i Evropskoj uniji. Telefon će raditi i van Evrope, a dostupnost će se širiti na dodatna tržišta u zavisnosti od interesovanja.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Jolla Phone recenzija smartfon

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS