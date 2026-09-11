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Dinamo Zagreb doveo crnogorsku fudbalerku: "Ujak zaslužan što volim klub, a i mama ga simpatisala"

Dinamo Zagreb doveo crnogorsku fudbalerku: "Ujak zaslužan što volim klub, a i mama ga simpatisala"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Jasni Đoković ostvarila se želja da pređe u "svoj Dinamo Zagreb", klub koji priznaje da voli odmalena.

Jasna Đoković u Dinamo zagreb Izvor: MN PRESS

Crnogorska fudbalerka Jasna Đoković ove nedjelje je postala fudbalerka zagrebačkog Dinama. Najbolja igračica hrvatske lige u dresu Agrama veliko je pojačanje "modrih", a klub je podsjetio na njenu raniju izjavu da joj je poznati ujak usadio ljubav prema Dinamu.

"Ujak je zaslužan za ljubav prema Dinamu, a i mama je simpatisala Dinamo. Imam respekt za sve klubove, ali Dinamo je moj!", rekla je ona i prije nego što je potpisala za klub sa Maksimira.

Ujak Jasne Đoković je Dževad Turković, rođeni Podgoričanin, nekadašnji fudbaler Dinama, krajem 80-ih i s početka 90-ih godina. On je bivši reprezentativac Hrvatske, za koju je odigrao šest utakmica.

Ko je Jasna Đoković?

Đokovićeva je rođena u Podgorici 1991. godine, ponikla je u ŽFK Budućnost Podgorica, igrala je poslije toga za Ekonomist iz Nikšića i Sarajevo, a u Hrvatskoj je od 2021. godine. Najprije je tri godine nastupala za Split, pa je od 2024. do ovog ljeta bila igračica Agrama u Zagrebu, u kojem je postala najbolja igračica prvenstva Hrvatske.

Jasna Đoković je stigla u Dinamo kao legenda ženskog fudbala u Crnoj Gori, za koju igra već 14 godina i nosila je dres reprezentacije više od 90 puta.

Ujak igrao za Hrvatsku protiv Maradone

Izvor: Instagram/kk_cibona/printscreen/ Facebook

Dževad Turković igrao je svojevremeno za OFK Titograd, odakle ga je Josip Kuže odveo u Dinamo. Za Zagrepčane je debitovao protiv Rada 1990. godine, igrao je sa Draženom Ladićem, Davorom Šukerom i drugim asovima, a nosio je dres Dinama i u posljednjoj pobjedi tog kluba u Hrvatskoj, upravo protiv Rada.

Rođeni Podgoričanin potom je zaigrao za reprezentaciju Hrvatske i šest puta nosio dres te zemlje, 1994. i 1995. godine. Bio je dio ekipe koja je igrala na Maksimiru protiv Argentine predvođene Dijegom Maradonom, poslije čega je Argentinac otišao da položi cvijeće na grob Dražena Petrovića u Zagrebu.

"Ma ja sam iz Podgorice, bila mi je čast da igram za Hrvatsku. U reprezentaciji sam nosio torbe Bobanu i Šukeru, šta ću, bio sam najmlađi. Uostalom, moje je u toj ekipi bilo samo da trčim, ostalo su radili Boban, Šuker, Prosinečki...", govorio je Dževad Turković.

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Gol Zlatka Tripića na Viking Dinamo Zagreb
Izvor: +Live3/Screenshot
Izvor: +Live3/Screenshot

(MONDO)

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