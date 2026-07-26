Otkriveno šta je Mesi poklonio saigračima: Svi dobili personalizovan dar koji ima posebno značenje

Legendarni Lionel Mesi saigračima iz nacionalnog tima poklonio je set za čaj uoči finala Mundijala

Izvor: instagram/_kelci.rose_/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF

Devojka Argentinca Markosa Senesija, engleska fudbalerka Kelsi Rouz Bauers, na društvenim mrežama otkrila je kakav poklon su saigrači Lionela Mesija dobili od legende reprezentacije. Riječ je o posebnom poklonu koji su reprezentativci Argentine dobili uoči finala Mundijala - personalizovani set za ispijanje mate čaja. Svaki od igrača dobio je personalizovani ranac i sve elemente za uživanje u ovom napitku.

"Baš je sjajno i sigurna sam da će vam se dopasti. Možda ste već vidjeli da sam ovo podijelila na svom Instagram storiju. Ovo je personalizovana torba koju je Markus dobio u kampu i na njoj je ispisano njegovo ime.

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Uz to je dobio i poklon od Mesija za sve igrače - zlatni Stenli namijenjen za mate. U njemu se pije tradicionalni napitak mate, a uz njega ide i ova posuda. Zapravo, u kompletu dolazi i jedna nešto veća. Markus mi je dao da je sačuvam i odnesem nazad u Majami. Dao mi je i malo biljke mate, ako budem željela da probam da je pijem. Baš je slatko", redom je pokazivala šoljice, a onda i kutiju čaja.

Pokazala je Kelsi i kašičicu sa filterom, nešto čudnijeg dizajna, koju je opisala: "Ovo je... ne znam kako se tačno zove. Htjela sam da kažem slamčica, ali nije baš slamčica. U svakom slučaju, stvarno je lijep poklon. Baš mi je drago što ga imam", rekla je fudbalerka.

Na videu smo jasno mogli da vidimo i Mesijev logotip, tradicionalne posude... a poklon koji su saigrači dobili od Mesija nije slučajnost. Riječ je o jednom od najvažnijih argentinskih čajeva i rituala, a služio je i kako bi povezao saigrače tokom čitavog turnira. Sam je pun kofeina, pa daje isti efekat kao kafa, a njegovi zagovornici tvrde i da ima moć mršavljenja.

Zapravo, karakteriše ga to da izaziva sitost, ubrzava metabolizam i podstiče topljenje masnih naslaga. Nije rijetkost vidjeti Mesija kako pozira sa šoljicom ovog čaja, a njegov primjer kasnije su slijedili i Dejvid Bekam, Luis Suarez, Anhel Di Marija, Pol Pogba...