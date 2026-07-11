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Perica Ognjenović na Zlatibor poveo 26 fudbalera Sloge, među njima devetorica Španaca

Perica Ognjenović na Zlatibor poveo 26 fudbalera Sloge, među njima devetorica Španaca

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
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Dobojlije pripreme za predstojeću sezonu nastavljaju na srpskoj planini, gdje će odigrati četiri kontrolne utakmice.

FK Sloga Doboj, fudbaleri Sloge Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Ekspedicija dobojske Sloge otputovala je na pripreme na Zlatibor, gdje će odraditi dio trenažnog procesa pripremajući se za početak sezone u Premijer ligi BiH.

Novi šef stručnog štaba Perica Ognjenović na srpsku planinu poveo je 26 fudbalera, od čega su četvorica golmani. Trenutno je u timu Sloge čak 11 stranaca, od čega su devetorica Španci.

Tu su golman Garsija, zatim Koral, Fereiroa, Martines, Molina, Bolivar, Navaro, Serano i Kueta. Od stranih fudbalera tu su još Meksikanac Pablo Hakes i njemački internacionalac porijeklom iz Tunisa Malek Amduni.

  • Spisak fudbalera Sloge: Bojan Pavlović, Pere Hoan Garsija, Nikolaj Ostojić, Blagoje Đuraš (golmani), Toni Jović, Ajdin Redžić, Milan Savić, Damjan Koprivica, Darko Savić, Sergej Damjanić, Pablo Hakes, Ognjen Šešlak, Jovan Đalović, Milan Milanović, Ahmet Kurtović, Malek Amduni, Mladen Veselinović, Konstantin Cvetković, Roberto Koral, Fernan Fereiroa, Viktor Moja Martines Čuka, Dani Molina, Horhe Bolivar, Raul Navaro, Ruben Fernandezs Serano i Ruben Havi Kueto.

Sloga će na Zlatiboru odigrati i četiri prijateljske utakmice, a imena rivala biće saopštena naknadno.

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Tagovi

FK Sloga Doboj Perica Ognjenović pripreme Premijer liga BiH

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