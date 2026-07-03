Ognjenović i u Doboju pravi "Španiju u malom" - čak sedmorica Španaca stigla u Slogu!

Na prvom treningu Dobojlija pojavila su se sedmorica španskih internacionalaca.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Fudbaleri dobojske Sloge Meridian počeli su danas pripreme za novu premijerligašku sezonu, koja će početi 8. avgusta.

Tim sa Luka će u nove takmičarske obaveze ući pod komandom novog stratega Perice Ognjenovića, dosadašnjeg komandanta Rudar Prijedora, iz kojeg je sa dobom u Doboj poveo četvoricu Španaca! Tako su se na prvom treningu Dobojlija, između ostalih, našli Horhe Bolivar, Dani Molina, Roberto Koral i Fernan Fereiroa.

"Danas zvanično se, da tako kažemo žargonski, 'pale motori' na Lukama. Poslije određene vremenske pauze koja je inače prisutna između dvije sezone, okupljamo se danas dosta promjena kako u stručnom, tako i u igračkom kadru u kojem će naš klub nastupiti u narednoj sezoni. Za početak, želim da javnost i zvanično obavijestim da je novi šef stručnog štaba Fudbalskog kluba Sloga Doboj, sa kojim je postignut dogovor i koji već radi jedno vrijeme, ali danas smo odlučili da ozvaničimo to – gospodin Perica Ognjenović. Dobro poznato ime fudbalsko, prvenstveno na našim prostorima iz igračkih dana, a posljednjih dana dobro poznato i trenersko ime na našim prostorima, jer je Perica prethodnu sezonu bio kao šef stručnog štaba ekipe Rudar Prijedor koja se takmičila u Premijer ligi BiH. Perici želim iskrenu dobrodošlicu, uspješan i sretan rad, kako njemu, tako i njegovom stručnom štabu, koji ima jedan ozbiljan zadatak", rekao je predsjednik Dobojlija Miroslav Kršić, nastavivši:

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

"Vjerujem da oni to sigurno i prepoznaju i da su svjesni toga. Premijer liga sa 10 klubova je jako zahtjevna u svakom smislu. Dvije ekipe ispadaju tako da sav fokus treba da bude usmjeren od samog starta na stvaranje dobrih preduslova, pripremu ekipe i ostvarivanje onih ciljeva koji su pred nama. Da ne budemo lažno skromni, da tako kažem, sigurno da naš nije primarni cilj samo opstanak – mada to treba sigurno da bude primarni cilj – ali mi želimo sigurno, možda već u ovoj sezoni, da pokažemo nešto više i da, ako ništa, na vrijeme obezbijedimo taj opstanak, ne razmišljamo do posljednjih kola, a sigurno i neke druge ambicije koje želimo da dostignemo i koje su potrebne ovom klubu da bi se klub još za jednu stepenicu podigao više. Neću sada da kažem da su to evropska takmičenja, ali sigurno gornji dio tabele", istakao je predsjednik Sloge Meridian Miroslav Kršić, dodavši:

"Naše ambicije kluba su uvijek visoke, jer ako imamo ambiciju, onda klub može i da raste. Bez ambicije nema žara i borbe na terenu. Mi imamo jasne ciljeve, jasne ambicije u stručnom štabu. Bićemo na usluzi maksimalno i klub će obezbijediti sve što je potrebno da bi se stvorili preduslovi za jedno normalno funkcionisanje, rad, trening i da se ekipa pripremi da bi što spremnija ušla u prvenstvo,koji vrlo brzo počinje, 8. avgusta je početak prvenstva. To je oko pet sedmica, da tako kažemo, od današnjeg dana. Već u ponedjeljak ćemo saznati sve protivnike i raspored, tako da već ćemo imati neku sliku kad i kako za kojeg protivnika da se pripremamo. Ekipa ide i na pripreme poslije sedmodnevnog boravka ovdje, idemo na pripreme na Zlatibor, gdje ćemo provesti 14 dana."

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Osim pomenutog kvarteta iz Prijedora, u Doboju su se ovog popodneva pojavila još trojica internacionalaca sa Pirineja – ofanzivni vezista Viktor Moja Martinez "Čuka", golman Pere Garsija i desni bek Raul Navaro.

"Čuka" Martinez rođen je 1997. godine, a u Slogu Meridian je stigao iz španskog niželigaša Arenteira. Tokom seniorske karijere upisao je 8 nastupa za Viljareal i 7 za Elče, dok je 39 puta obukao dres varšavske Legije.

Pere Garsija rođen je 2002. godine, a šest puta je nastupio za reprezentaciju Španije do 18 godina. Prije dolaska u Slogu Meridian bio je u B timu Valensije, a najviše nastupa upisao je kao golman rezervne selekcije Majorke.

Na kraju, defanzivac Raul Navaro je najstariji među španskim novajlijama. Rođen je 1994. godine, a po izlasku iz juniorskog tima Sevilje, igrao je za B timove Almerije i Valjadolida. Posljedni klub prije dolaska u Premijer ligu BiH bio mu je Burgos.

Treba, međutim, napomenuti da je Sloga Meridian i dalje pod zabramom registracije novih igrača, od 26. maja 2026. godine, koja još uvijek nije skinuta. Tako je veliko pitanje kada će i da li će španske novajlije steći pravo nastupa za novi klub.

(mondo.ba, D. Šutvić)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!