Nova promjena u Slogi: Mirko Gojić novi predsjednik dobojskog premijerligaša!

Totalna reorganizacija u Doboju nije zaobišla ni prvog čovjeka kluba.

Izvor: Instagram/sportimladi

Sloga iz Doboj u novu sezonu ulazi sa potpuno izmijenjenom ekipom, novim trenerom, ali i novom upravom.

Ovog ljeta klub je napustila većina igrača, stigao je novi trener Perica Ognjenović, a sa njim i "španska kolonija", da bi nakon odlaska sportskog direktora Zlatka Maksimovića otišao i predsjednik kluba Miroslav Kršić.

Umjesto Kršića funkciju predsjednika kluba obavljaće Mirko Gojić.

Mirko Gojić je dugogodišnji fudbalski radnik koji je svojevremeno bio član i Komiteta za suđenje Wwin lige Bosne i Hercegovine, a danas je član Komiteta za suđenje Prve lige RS.

Ekipa Sloge trenutno se nalazi na Zlatiboru gdje se priprema za novu sezonu, a danas od 19.30 će odigrati prijateljsku utakmicu protiv Napretka iz Kruševca.