Zvezda ga ukrala Partizanu, a zablistao u Kupu Srbije: Kad su ga zaboravili srušio je superligaša

Talentovani krilni napadač Veljko Vukojević (19) postigao tri gola za Grafičar protiv Radničkog iz Niša.

Izvor: MN PRESS

Kup Srbije ove sezone donosi iznenađenja kao na traci, a za još jedno u nizu postarao se Grafičar. Razvojni tim Crvene zvezde na terenu iza južne tribine stadiona "Rajko Mitić", pod budnim okom selektora Srbije Veljka Paunovića, demolirao je Radnički iz Niša. Strijelac sva tri gola protiv ekipe iz Superlige bio je pomalo zaboravljeni talenat Veljko Vukojević (19).

Ofanzivac domaćeg tima pogodio je mrežu gostiju sa Čaira u 53. minutu, a zatim je golovima u 79. i 87. minutu samo potvrdio trijumf beogradskog tima. Grafičar se na taj način domogao mjesta među osam najboljih timova u takmičenju, gdje ih je sačekao još jedan drugoliga - Trajal koji je dan ranije savladao Železničar (2:1) u Pančevu. Pogledajte fotografije sa meča Grafičar - Radnički:

Ko je Veljko Vukojević?

Krilni napadač Grafičara rođen je u avgustu 2006. godine, a ponikao je u rodnom Šapcu, prije nego što se preselio za Beograd. Svojevremeno je bio među najtalentvanijim igračima u mlađim kategorijama Partizana, zatim je prešao u Crvenu zvezdu i djelovalo je da ga u klubu vide kao dugoročan projekat - kao budućeg prvotimca na stadionu "Rajko Mitić".

Prije gotovo godinu i po dana Vukojević je napustio omladinsku ekipu Crvene zvezde i pojačao Železničar iz Pančeva, ali se nije snašao u elitnom rangu srpskog fudbala. Upisao je šest mečeva u Superligi za tim iz Pančeva, kao i još 11 utakmica za Smederevo, gdje je dio sezone proveo na pozajmici.

Ovog ljeta se vratio u Beograd i potpisao za Grafičar, a to je bio pravi potez za njegovu karijeru. Momak koji je u dresu Crvene zvezde svojevremeno igrao Ligu šampiona za omladince sada je pronašao pravi ritam. Na 19 mečeva u Prvoj ligi Srbije ima četiri postignuta gola, dok mu je ovo bio drugi meč u Kupu Srbije i završio ga je sa tri postignuta pogotka.