Zvezdin promašaj od 900.000 evra napušta klub: Demba Ba ga vodi u Francusku

Autor Dušan Ninković
0

Krilni fudbaler Jegor Prucev ostvariće snove da igra na zapadu Evrope, jer kao slobodan igrač prelazi u tim iz Francuske druge lige.

Jegor Prucev iz Zvezde ide u Denkerk Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda će se ovog ljeta rastati sa ruskim fudbalerom, pošto ugovor Jegora Pruceva (23) i srpskog šampiona ističe. To znači da će se krilni napadač kao slobodan igrač oprostiti od srpskog fudbala, iako je u prethodnom periodu nosio dres OFK Beograda i bio jedna od najvećih meta Vojvodine za predstojeći prelazni rok.

Jegor Prucev je više puta isticao da mu je cilj odlazak na zapad Evrope, a čini se da će ovo ljeto biti prava prilika da to i uradi. Po pisanju inostranih medija, ruski fudbaler je blizu potpisa sa francuskim drugoligašem Denkerkom. Riječ je o klubu iz grada koji se nalazi na samom sjeveru Francuske, a čuven je jer su se tokom oba svjetskih ratova oko njega vodile velike borbe.

Denkerk je sezonu u drugom rangu francuskog fudbala završio na desetom mjestu, podjednako udaljenog od borbe za ulazak u elitni rang i borbe za opstanak u drugoj ligi. Očigledno su planovi kluba, čiji sportski direktor je nekadašnji as Čelsija Demba Ba, za narednu takmičarsku godinu ambiciozniji, jer bi Jegor Prucev trebalo da bude kapitalno pojačanje za klub.

Ruski fudbaler će kao slobodan igrač i bez ikakvog obeštećenja stići u Francusku, nakon što ga je Crvena zvezda platila 900.000 evra ekipi Sočija. Tada su crveno-bijeli vjerovali da bi Prucev mogao da bude pravi pogodak i da će se na njegovoj prodaji zaraditi, ali on tokom mandata u Zvezdi nije uspio da se nametne trenerima - prije svega Dejanu Stankoviću i Vladanu Milojeviću.

Tokom gotovo četiri godine u klubu odigrao je samo 25 utakmica i tri puta asistirao saigračima, a bolje partije prikazivao je na pozajmicama. Igrao je Prucev za Celje sa kojim je postao šampion Slovenije, uz 11 golova i devet asistencija na 47 mečeva, ali i za OFK Beograd za koji je nastupio 17 puta uz jedan gol i pet asistencija.

Tagovi

Jegor Prucev FK Crvena zvezda fudbal

