Svetozar Mijailović predsjednik FK Crvena zvezda: Počinje četvrti mandat na čelu kluba

Dragan Šutvić
Dugogodišnji funkcioner Crvene zvezde Svetozar Mijailović nastavlja na čelu kluba.

Svetozar Mijailović četvrti put predsjednik Crvene zvezde Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda će u narednom periodu imati istog predsjednika - na izborima unutar kluba jedini kandidat bio je Svetozar Mijailović, a birači su mu ukazali povjerenje. Nešto preko 1.000 članova kluba glasalo je za predsjednika kluba, a pored pet nevažećih listića bilo je samo 75 onih koji su bili protiv novog mandata dugogodišnjeg funkcionera.

Fudbalski klub Crvena zvezda obavijestio je javnost da će Svetozar Mijailović će započeti četvrti uzastopni mandat na čelu kluba. Mijailović se 2014. godine vratio na upravljačku funkciju u Crvenoj zvezdi, a od tada u kontinuitetu obavlja veoma važnu funkciju za funkcionisanje crveno-bijelih.

"Izborna komisija FK Crvena zvezda, u skladu sa Pravilnikom o izborima, objavljuje rezultate izbora za predsjednika kluba, održanih 22. i 23. maja 2026. godine. Ukupno 1.010 birača glasalo je na biračkom mjestu ili elektronskim putem. Rezultati glasanja:

  • ZA izbor Svetozara Mijailovića: 930 glasova
  • PROTIV izbora Svetozara Mijailovića: 75 glasova
  • Nevažećih listića: 5

Na osnovu navedenih rezultata, Svetozar Mijailović izabran je za predsjednika FK Crvena zvezda", navodi se u saopštenju na zvaničnom sajtu kluba.

fudbal FK Crvena zvezda Svetozar Mijailović

