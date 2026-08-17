"Jedva čekam meč sa Srbijom": Viktor Vembanjama spreman za Jokića i Beograd

Francuski centar Viktor Vembanjama ne može da dočeka da ponovo obuče nacionalni dres.

Izvor: MOURAD ALLILI / Sipa Press / Profimedia

Zvijezda San Antonio Sparsa i reprezentacije Francuske, Viktor Vembanjama, oglasio se pred prijateljski meč sa Srbijom koji je zakazan za 20. avgust u Beogradskoj areni. Dvije evropske selekcije će odigrati dva duela u sklopu priprema za nastavak kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Ljubitelje košarke očekuje spektakl, pošto će imati šansu da uživo gledaju NBA okršaj između Nikole Jokića i Viktora Vembanjame. Francuz se raduje dolasku u Beograd, kao i novim reprezentativnim izazovima, pošto je prošlog ljeta propustio Evropsko prvenstvo.

"Veoma sam srećan. Jedva čekam utakmicu protiv Srbije u Orleanu, kao i susret sa Slovenijom u Bersiju, da vidim kako se publika promijenila. Znamo da košarka raste u Francuskoj, a prošlo je mnogo vremena otkako sam nosio ovaj dres pred našim navijačima", rekao je Vembanjama za L’Ekip.

Po prvi put će sarađivati sa selektorom Frederikom Fotuom, dok je većinu saigrača već upoznao.

"Ne bih rekao da je ovaj period ključan, ali jeste veoma važan. Za mene, kao i za mnoge druge, ovo je prilika da upoznamo stručni štab i nove saigrače, kao i da postavimo temelje. Mogli bismo da funkcionišemo i narednih leta bez ovog okupljanja, ali je svakako bolje da počnemo sada."

As San Antonio Sparsa dugo nije bio dio reprezentativnih akcija, ali se vrlo lako uklopio u novi sistem.

"Na neki način smo gotovo svi novi, a i Fredi je relativno skoro došao. Evan se takođe tek vratio. Kada pogledam sastav, igrao sam sa gotovo svima ili protiv njih. Možda postoje samo jedan ili dvojica sa kojima nisam."

Francuski centar je istakao zašto mu igranje za nacionalni tim pričinjava posebnu čast i motivaciju.

"Ima veću težinu zato što se nosi tokom mnogo kraćih perioda. Intenzitet jednog olimpijskog turnira stane u svega nekoliko sedmica, pa se sve rešava u trenutku. Tokom reprezentativne karijere odigra se veoma malo utakmica i svaka od njih zaista je važna."

Podsjetimo, ulaznice za prijateljski meč Srbije i Francuske su već u prodaji i vlada veliko interesovanje navijača, pa nas za tri dana u Beogradskoj areni čeka pravi košarkaški spektakl.