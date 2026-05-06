Nikola na konferenciji "kupio" mjesto u evropskom polufinalu: Trener ga ćutke slušao i obratio mu se pred svima

Bojan Jakovljević
Bojan Jakovljević
Nikola Milenković sigurno će igrati u polufinalu Lige Evrope protiv Aston vile

Nikola Milenković igraće u polufinalu Lige Evrope Izvor: x.com/bbcsport/screenshot

Srpski internacionalac Nikola Milenković (28) sigurno će biti dio startne postave u revanšu polufinala Lige Evrope protiv Notingem Foresta (četvrtak, 21). To mu je garantovao trener Vitor Pereira (57) kada je čuo "Blekijevo" obraćanje na konferenciji za novinare u kojem ga je hvalio.

  • "Igraćeš sutra", kazao je Portugalac.
  • "Hvala", rekao je Srbin kroz osmijeh.

Milenković je prethodno jako lijepim riječima govorio o saradnji sa Portugalcem koji je sredinom februara preuzeo Forest.

"On je strastven trener. Zna kako da stvori zaista čvrstu vezu sa igračima i dobru, porodičnu atmosferu među svima. To možete da osjetite. Tu povezanost među igračima, sa klubom, među članovima stručnog štaba i sa navijačima. Takođe, možete da osjetite i moć tradicije u ovom klubu i ogromnu želju da se vratimo evropskoj slavi", kazao je Milenković.

Poslije tog govora, Pereira je garantovao "Blekiju" mjesto u timu, mada to nije novost, jer je on standardan i jedan od stubova igre ekipe.

Forest će u četvrtak od 21 čas protiv Aston vile u gostima braniti prednost 1:0 iz prvog meča. U drugom polufinalu Braga vodi protiv Frajburga 2:1.

