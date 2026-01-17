logo
Milenković kao stijena protiv najboljeg tima Premijer lige: Notingem Forest izdržao protiv Arsenala

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Notingem Forest izdržao je protiv Arsenala i osvojio veliki bod (0:0). Jednu od ključnih uloga imao je srspki fudbaler Nikola Milenkovića

Arsenal Notingem forest Premijer liga Izvor: Mark Fletcher, MI News & Sport / Alamy / Profimedia

Srpski internacionalac Nikola Milenković bio je jedan od najboljih igrača Notingem Foresta u remiju protiv Arsenala (0:0). Lider tabele Premijer lige nije uspio da "probije" odbranu u kojoj je "Bleki" činio štoperski tandem sa reprezentativcem Brazila, Muriljom (23).

Bila je to prilika za Arsenal da iskoristi poraz Mančester sitija od Mančester junajteda i da poveća svoje vođstvo na čelu tabele na devet bodova u odnosu na "građane". Bila je to "tvrda" utakmica, u kojoj nijedan tim do poluvremena nije imao šut u okvir gola, iako je Gabrijel Martineli imao veliku šansu za favorita.

Deset minuta prije kraja, Arsenal je tražio penal zato što je Nigerijac Ola Aina dodirnuo rukom loptu koju je pokušao da izbaci njegov saigrač Eliot Anderson. Sudija Majkl Oliver nije dosudio jedanesterac, a u VAR sobi je procijenjeno da je lopta najprije dodirnula rame igrača Foresta, kao i da je ruka bila u prirodnom položaju.

Ekipa trenera Foresta Šona Dajša ipak je izdržala pritisak lidera i zaslužila pohvale. "Nikola Milenković i Muriljo bili su superiorni u borbi protiv pretnji 'tobdžija' iz prekida. Čitava defanziva je dala veliki doprinos da zadrži pod kontrolom raznovrsne Arsenalove napade", ocijenio je Bi-Bi-Si.



Tagovi

Arsenal Notingem Forest Nikola Milenković Premijer liga

