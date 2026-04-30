Nikola Milenković stavio zid ispred gola Foresta: Notingem sanja evropski trofej poslije 48 godina

Notingem Forest je nadomak evropskog trofeja, prvi put nakon 1978. godine, a jedan od heroja tog podviga je Nikola Milenković.

Izvor: Mark Fletcher, MI News & Sport / Alamy / Profimedia

Poslije prvih mečeva polufinala Lige Evrope nismo mnogo bliži tome da saznamo ko će u finale. Braga je golom u sudijskoj nadoknadi stigla do trijumfa nad Frajburgom 2:1 (1:1), dok je Notingem Forest u engleskom derbiju savladao Aston Vilu sa 1:0 (0:0).

Predvođeni Nikolom Milenkovićem nisu poklekli defanzivci nekadašnjeg dvostrukog prvaka Evrope i sačuvali su svoju mrežu, a gol Krisa Vuda sa penala u 71. minutu bio je jedini na utakmici i donio je prednost pred revanš.

Drama u kamenolomu

Braga i Frajburg odigrali su 2:1 (1:1), dva goola su pala u 16 minuta, ovoga puta Igor Matanović nije uspio da postigne gol za prolazak dalje, a svašta smo vidjeli na ovom meču.

Prvi gol dao je Tiknaz u osmom minutu, ali je Grifo poravnao u 16. Pobijedila bi ubjedljivije Braga da je Zalazar na samom kraju prvog poluvremena pogodio sa penala, ali nije. Ipak mogu da budu itekako srećni u "kamenolomu" pošto su pobjedonosni gol dali u nadoknadi vremena preko Dorgelesa.

