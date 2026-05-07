Aston Vila i Frajburg u finalu Lige Evrope, Nikola Milenković skrivio penal u debaklu Notingem Foresta

Autor Nebojša Šatara
Aston Vila i Frajburg će se boriti za pehar ovogodišnje Lige Evrope!

Aston Vila i Frajburg u finalu Lige Evrope

Tim Unaija Emerija deklasirao je Notingem Forest (4:0) i plasirao se u finale Lige Evrope, koje će biti održano 27. maja u Dablinu!

Minus od jednog gola iz prve polufinalne utakmice, ekipa iz Birmingema je nadoknadila u 36. minutu kada je mrežu gostiju pogodio Oli Votkins.

U nastavku je nakon što je reprezentativac Srbije Nikola Milenković skrivio penal, siguran sa kreča u 56. minutu bio je Emiliano Buendia, da bi do kraja zahvaljujući dvostrukom strijelcu Džonu Mekginu, Forest doživio potop u Birmingemu!

A u finalu, gdje je Unai Emeri dosad osvojio četiri titule u ovom takmičenju sa španskom Seviljom, očekuje ih njemački Frajburg, koji je u revanšu savladao portugalsku Bragu - 3:1.

Ključni detalj revanša desio se već u šestom minutu kada je crveni karton zaradio Mario Dorgeles, a brojčanu prednost, Nijemci su iskoristili pogocima Lukasa Kublera I Johana Mazanbija u prvom dijelu.

Tačku na trijumf I prolazak u finale u nastavku je stavio Kubler svojim drugim golom.

Finale je 27. maja u Dablinu, a Vila je u istoriji kluba osvojila čak četiri evropska trofeja.

Godine 1982. su postali prvaci Evrope pobjedom nad Bajernom, a osvojili su tada i Superkup Evrope. Takođe imaju I dva pehara u Intertoto kupu (2001. i 2008.).

S druge strane, Frajburg nikad u istoriji nije osvojio nijedan evropski trofej.

