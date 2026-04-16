Englesko polufinale u Ligi Evrope

Nebojša Šatara
U četvrtak uveče dobili smo polufinaliste Lige Evrope

Englesko polufinale u Ligi Evrope

Fudbaleri Aston Vile plasirali su se večeras u polufinale Lige Evropa, pošto su u revanš utakmici četvrtfinala na svom terenu pobedili Bolonju sa 4:0.

Tim iz Birmingema je slavio i prvom meču sa 3:1.

Aston Vila je tri gola na večerašnjoj utakmici postigla u prvom poluvremenu. Oli Votkins je bio strelac u 16. minutu, Emilijano Buendija u 26. i Morgan Rodžers u 39. minutu.

Mogao je engleski tim da postigne još jedan gol u prvom dijelu igre, ali Rodžers nije iskoristio penal u 25. minutu.

Konačnih 4:0 postavio je Ezri Konsa u 89. minutu.

Aston Vila će u polufinalu Lige Evropa igrati protiv Notingem Foresta, koji je posle 1:1 u Portugalu, večeras na svom terenu pobijedio Porto sa 1:0.

Gol odluke postigao je Morgan Gibs Vajt u 12. minutu.

Porto je skoro cijeli meč odigrao sa igračem manje, pošto je Jan Bednarek već u devetom minutu dobio crveni karton.

Mjesto u polufinalu obezbijedila je i Braga, koja je u gostima savladala Betis sa 4:2. Prva utakmica završena je remijem 1:1.

Betis je poveo sa 2:0, golovima Antonija u 13. i Abdea Ezalzulija u 29. minutu, ali je Braga do kraja meča preokrenula rezultat. Pobjedu portugalskom timu doneli su Pau Viktor u 38, Viktor Karvaljo u 49, Rikardo Orta sa penala u 53. i Gobri u 74. minutu.

Protivnik Brage u polufinalu biće Frajburg koji je ukupnim rezultatom 6:1 eliminisao Seltu.

(MONDO, agencije)

