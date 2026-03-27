Zvezda nije kažnjena zbog koreografije Svetog Simeona: Stiglo objašnjenje kazne UEFA

Zvezda nije kažnjena zbog koreografije Svetog Simeona: Stiglo objašnjenje kazne UEFA

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
FK Crvena zvezda nije kažnjena zbog koreografije Svetog Simeona na sjevernoj tribini, već zbog pirotehnike i skandiranja.

Crvena zvezda nije kažnjena zbog koreografije Svetog Simeona Izvor: MN PRESS

FK Crvena zvezda nije kažnjena zbog koreografije Svetog Simeona na sjevernoj tribini "Marakane" pred meč protiv Lila, već zbog pirotehnike i skandiranja.

Iako su prvobitne informacije iz Španije, tamošnjeg "Mundo Deportiva", ukazivale na to da bi koreografija mogla da bude razlog sankcije, u toku večeri je stiglo objašnjenje crveno-bijelih.

UEFA je kaznila Zvezdu iznosom od 95.500 evra, a među razlozima za sankciju je i ubacivanje predmeta u teren.

Osim 40.000 evra zbog pomenute koreografije i natpisa "Neka vas vjera vodi do pobjede", moraće Crvena zvezda da plati i 17.0000 evra zbog paljenja baklji, 10.500 evra zbog ubacivanja objekata u teren. Uz to, sada već redovno, Crvena zvezda je kažnjena sa 28.000 evra zbog blokiranja prilaza. 

