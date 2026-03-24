Zvezdan Terzić se oglasio o vijestima iz Rusije: "Nije istina to za Dejana Stankovića"

Autor Nebojša Šatara
Dejan Stanković nije odbio svoj bivši klub Spartak iz Moskve, poručuje Zvezdan Terzić o navodnoj otkazanoj utakmici "bratskih klubova".

zvezdan terzic nije istina to za stankovica i spartak Izvor: MN PRESS

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić oglasio se u ruskim medijima koji su prethodnih dana pisali o tome da je zbog Dejana Stankovića odbijen Spartak iz Moskve, odnosno neće doći do prijateljske utakmice "bratskih klubova".

Međutim, prema riječima Zvezdana Terzića - to uopšte nije istina: "Niko iz Spartaka nas iz Zvezde nije kontaktirao povodom prijateljskog meča i nije tačno da je Dejan Stanković išta govorio o prijateljskim utakmicama", poručio je Zvezdan Terzić za "Match TV" i time je odlučio da stavi tačku na ove priče. 

Navodno, objašnjenje koje su ruski mediji prenijeli za "odbijanje utakmice" je stav Dejana Stanovića da je Spartak slabiji rival od Zenita iz Petersburga, što očigledno nije bio slučaj.

Kao i prethodnih godina, Zvezda će ponovo igrati prijateljsku utakmicu za Zenitom, sa kojim dijeli i generalnog sponzora.

Za sada nije poznat termin te utakmice, ali se očekuje na ljeto.

