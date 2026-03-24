Timi Maks Elšnik o glasinama da napušta Crvenu zvezdu: "Zovu me brat i tašta, kažu da odlazim"

Timi Maks Elšnik progovorio je o potencijalnom transferu na ljeto, Slovenac je za sada čvrsto fokusiran na crveno-bijeli dres.

Fudbaler Crvene zvezde Timi Maks Elšnik ponovo je viđen na izlaznim vratima Marakane. Slovenac je prošlog ljeta imao već dogovoren transfer u Trabzon, ali je neočekivano došlo do preokreta i njegovog ostanka u Beogradu. Pokazao se kao važan "šraf" u timu Dejana Stankovića, ali su ponovo krenule spekulacije o njegovom odlasku.

Ovog puta se kao njegova naredna destinacija spominje belgijski Gent, a slovenački reprezentativac je na tu temu ovoreno govorio u intervjuu za "Sportklub".

"Prilično sam smiren. Sve je u rukama agenta, ali nemamo svakodnevni kontakt da mi napuni glavu. Čujem sve stvari, preko brata ili tašte, zovu me da vide da li je istina. Kada novinari počnu da pišu, misle da je istina i pitaju me da li ima nešto od toga. Potpuno me ne zanimaju te stvari, potpisao sam novi ugovor sa Zvezdom, srećan sam tamo, moja porodica i ja se osjećamo dobro", iskren je bio Elšnik.

Ne krije da je željan izazova, ali i dalje je fokusiran na Crvenu zvezdu i kolektivne ambicije kluba sa Marakane.

"Kao osoba, ambiciozan sam. Ako se ukaže prilika da napravim korak naprijed u karijeri, odmah bih išao na to, ali i klub ima mnogo toga da pita. Živi od prodaje igrača i rezultata u Evropi. Dakle, pitanje je koliko će novca biti potrebno klubu. Zvezda svake sezone ima veće ambicije, ali sam srećan što me navijači vole i što su zadovoljni kako igram."

Elšnik želi da osvojio oba preostala trofeja sa Crvenom zvezdom i smatra da je igranje u Ligi šampiona vrhunac karijere svakog sportiste.

Definitivno će doći vrijeme kada ćemo se rastati, na kraju naših karijera ili ranije…Ljetnji prelazni rok će biti zanimljiv, ali i dalje djeluje daleko. Prvo moramo da osvojimo dva trofeja, a onda ćemo vidjeti kako dalje. Još uvijek moramo da igramo evropske kvalifikacije, a između toga može mnogo toga da se desi. Ako konačno uspijemo ponovo da uđemo u Ligu šampiona, onda se pitate da li se uopšte isplati ići bilo gdje drugdje ili biste željeli ponovo da doživite san koji se zove Liga šampiona.“

