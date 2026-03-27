UEFA brutalno kaznila Crvenu zvezdu: Zbog srpskog sveca na tribini crveno-bijeli plaćaju paprenu kaznu

Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
Crvena zvezda će morati da plati veliku kaznu zbog ponašanja navijača na meču sa Lilom, ali i zbog koreografije sa Svetim Simeonom preko sjeverne tribine.

UEFA je kaznila Crvenu zvezdu sa 95.500 evra zbog meča sa Lilom u revanšu plejof meča Lige Evrope. Problematično je za UEFA bilo ponašanje navijača, ubacivanje predmeta u teren, paljenje baklji, ali i koreografija navijača na sjevernoj tribini sa Svetim Simeonom preko tribine. 

UEFA je izrekla oštru kaznu za dešavanja na meču odigranom 26. februara u kome je Lil na kraju pobijedio sa 2:0 i prošao dalje, dok se evropska sezona Crvene zvezde tu završila.

Najveći dio kazne je zapravo bio 40.000 evra za "prenošenje neprikladne poruke na sportskom događaju". Tokom meča je na tribini viđena slika Svetog Simeona koji je prije zamonašivanja i proglašavanja za sveca bio Stefan Nemanja, utemeljitelj moderne srpske države. Pogledajte tu koreografiju. 

Za šta je sve Crvena zvezda kažnjena? 

Osim 40.000 evra zbog pomenute koreografije i natpisa "Neka vas vera vodi do pobede", moraće Crvena zvezda da plati i 17.0000 evra zbog paljenja baklji, 10.500 evra zbog ubacivanja objekata u teren. Uz to, sada već redovno, Crvena zvezda je kažnjena sa 28.000 evra zbog blokiranja prilaza. 

