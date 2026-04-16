Igor Matanović evrogolom donio polufinale Lige Evrope: Špic od 195 cm pocijepao mrežu iz voleja

Igor Matanović evrogolom donio polufinale Lige Evrope: Špic od 195 cm pocijepao mrežu iz voleja

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Igor Matanović je dao jedan od najljepših golova sezone u Ligi Evrope i tim pogotkom je odveo Frajburg u polufinale.

Izvor: Arena 2 Premium/Printscreen

Odličnu sezonu igra Igor Matanović, a sada je stameni 195 centimetara visoki centar iz Hrvatske uspio da odvede Frajburg u polufinale Lige Evrope.

Nakon što je Frajburg u prvom meču četvrfinala savladao Seltu 3:0 uz jednu asistenciju 23-godišnjeg napadača, sada je u revanšu u Vigu bilo 3:1 (2:0). U 33. minutu meča već je bilo sve gotovo kada je Matanović dao evrogol.

Bek Žordi Makengo mu je nakon ispucane lopta vratio glavom pas, a Matanović nije čekao da lopta padne na zemlju nego je iz voleja opalio po njoj i postigal gol za pamćenje. Uživajte u majstoriji:

Igor Matanović golčina
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

Ko je Igor Matanović i kako igra ove sezone?

Napadač koji sada nastupa za seniorski tim Hrvatske je počeo kao U14 reprezentativac Hrvatske, a zatim je nastupao za Njemačku na U17, U18 nivou. Za Hrvate je opet igrao u U21 i U23 timovima i 2024. je zaigrao za prvi tim.

Visok je 195 centimetara, ima 23 godine i rođen je u Hamburgu. Igrao je za Sent Pauli, zatim Ajntraht, Karlsrue do dolaska u Frajburg. Ove sezone je na 26 mečeva dao osam golova i imao jednu asistenciju.

(MONDO)

Džasper golčina Železničara protiv Novog Pazara
Izvor: Arena 2 Premium
Izvor: Arena 2 Premium

(MONDO)

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

