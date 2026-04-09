Frajburg i Aston Vila na korak od polufinala Lige Evrope

Frajburg i Aston Vila na korak od polufinala Lige Evrope

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
U četvrtak uveče odigrane su tri četvrtfinalne utakmice Lige Evrope, a njemački Frajburg i engleska Aston Vila napravili su odličan korak ka plasmanu u narednu fazu.

Frajburg i Aston Vila na korak od polufinala Lige Evrope Izvor: Manjit Narotra / imago sportfotodienst / Profimedia

Njemački tim je deklasirao Seltu iz Viga (3:0) pogocima Vinćenco Grifa u 10, Jonasa Bestea u 32. i Matijasa Gintera i trasirao put ka polufinalu.

Odličan rezultat ostvarila je i Aston Vila, koja je pobjedom u Bolonji (1:3) osigurala miran revanš u Birmingemu iako italijanski tim nije zaslužio da izgubi ovako ubjedljivo. Najzaslužniji za trijumf Engleza bio je dvostruki strijelac Oli Votkins.

Zato ih ne smijemo otpisati na "Vila Parku" u revanšu.

Najizjednačeniji meč večeri odigran je na "Dragau" u Portu, gdje je domaćin remizirao sa Notingem Forestom (1:1).

Poveli su Portugalci golom u 11. minutu koji je postigao Vilijem Gomeš, da bi autogol Martina Fernandeša postavio konačan rezultat.
Srpski reprezentativac Nikola Milenković igrao je drugo poluvrijeme.

Revanši se igraju za sedam dana, a veliko finale zakazano je za 20. maj u Istanbulu.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

